Comment bien réussir sa colocation entre adultes ?

Depuis quelques années, la colocation entre adultes s'est développée par manque de logements, coût des loyers, changement de vie... mais aussi par l'envie de ne pas vivre seul.

Un petit air d'"Auberge espagnole" dans la nouvelle émission de France Bleu, C'est déjà demain, avec Eglantine Eméyé.

Comment bien vivre ensemble une colocation ?

Dans l'émission C'est déjà demain, Vincent Ravalec, auteur de "Coloc bio : le guide" nous donne ses bons plans pour le bien vivre ensemble dans une colocation.

C'est un endroit extrêmement particulier où vous avez l'occasion de vous impliquer de manière intime avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas intime.

La colocation, un choix de vie impliquant

Etudiant ou jeune actif, on envisage plus facilement de se mettre en colocation que plus tard dans sa vie d'adulte. Pourtant, de plus en plus d'adultes se lancent dans cette aventure.

Quand on parle de choix impliquant, on entend par là que ce n'est pas évident de déménager, de s'investir, de modifier ses petites habitudes.

Qu'est-ce qu'implique une colocation ?

Il faut se rappeler que la colocation est quelque chose de contractuellement signé, qui vous impliquent financièrement, géographiquement.

Comment organiser la vie en commun ?

Pour Vincent Ravalec, la pièce la plus importante dans une colocation est la cuisine car tous les locataires y passent au moins une fois dans la journée.

Pour améliorer les règles du mieux vivre ensemble, il conseille de mettre à la disposition de tous un grand tableau noir effaçable sur lequel on note tout ce qui peut concerner la colocation, parce que les gens ne se croisent pas forcément dans la journée. Il est primordial de communiquer sur le quotidien comme les choses pratiques (achat de papier essuie-tout, ménage...) ou bien encore rappeler les règles de vie en communauté (rincer la douche, baisser l'abattant des toilettes...) afin d'éviter de futures frictions entre colocataires.

Bien se mettre d'accord sur le bien loué

Par exemple, dans le logement loué, il y a trois chambres. Évidemment, toutes les chambres ne sont pas identiques. Il y en a une qui est plus grande que l'autre et une qui est plus calme que l'autre. Pour éviter que dans quelques mois cette question soit un point d'achoppement entre les colocataires, il faut se mettre d'accord financièrement dès le début sur la valeur locative de chaque chambre.

Il faut pas oublier qu'on est dans l'intimité. Le moindre truc, c'est tempête dans un verre d'eau, des toilettes bouchées, c'est l'équivalent d'une bombe dans l'appartement.

Quand une colocation peut être synonyme de solidarité

Aliénor une auditrice de France Bleu à Nantes partage son expérience de colocation solidaire portée par l'association Lazare, où cohabitent jeunes actifs et des personnes qui vivaient dans la rue. Une initiative solidaire où Aliénor vit aux côtés de sept femmes aux parcours de vie différents.

Grâce à ce témoignage, Vincent Ravalec rappelle une nouvelle fois qu'une colocation, quelle qu'elle soit, est un choix de vie où vous vous impliquez intimement à des inconnus. Et pour lui, Aliénor vit des choses absolument formidables avec ses colocataires qu'elle n'aurait pas forcément rencontré dans d'autres situations.