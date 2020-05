Comment -bien- se débarrasser de son masque jetable, les conseils de professionnels des déchets en Isère

Il y a l'art de bien mettre son masque de protection face au coronavirus. S'en débarrasser, c'est pareil, ça ne se fait pas n'importe comment. Conseils d'Arnaud Chaudière et Isabelle Girerd-Martin, deux professionnels des déchets sur les secteurs de La Tour-du-Pin et Morestel, en Isère.

Avec le coronavirus, les masques fleurissent sur nos visages, mais malheureusement aussi par terre, dans les rues, dans les fossés, sur les pelouses. Une nouvelle source de pollution pour notre environnement. Comme n'importe quel déchet, l'amende encourue (dans la majorité des communes) est de 68 euros.

Quelques dizaines de masques ramassés chaque jour à La Tour-du-Pin

A Villefontaine ou encore à La Tour-du-Pin, les agents de la propreté urbaine remarquent forcément ces déchets qui ont fait leur apparition ces dernières semaines dans le paysage. Mais ils ne parlent pas d'un nombre de cas qui les inquiètent. "Il y en a quelques dizaines au quotidien, mais ça reste une toute petite quantité des déchets qu'on ait à ramasser", indique Arnaud Chaudière, le responsable de la propreté urbaine de La Tour-du-Pin.

Et de préciser que ce n'est pas forcément par négligence : "l'immense majorité est jetée dans les corbeilles de rue. Il suffit d'un coup de vent, notamment sur des masques chirurgicaux qui sont particulièrement légers, et ça peut vite sortir des poubelles."

Au Sictom de la région de Morestel, syndicat qui assure la collecte des déchets sur 45 communes, les agents ne constatent pas non plus de nombreux actes d'incivilité. Mais, eux aussi, sont confrontés à des masques qui s'envolent. "Bon nombre de particuliers ont ce geste, en rentrant à la maison, de jeter directement le masque qu'ils ont utilisé pour faire les courses dans la poubelle qui est dans la cour. Et ça, ce n'est pas le bon réflexe", souligne Isabelle Girerd-Martin, la directrice du Sictom de la région de Morestel. Là encore, quand le camion soulève la poubelle, des masques peuvent s'envoler, finir par terre et les agents doivent les ramasser.

"Il faut mettre son masque dans un petit sac avant de le jeter dans la poubelle"

D'après ces deux responsables, si leurs agents portent tous masque, gants et ont du gel hydroalcoolique à disposition pour se protéger, ramasser ce type de déchets "génère du stress." La consigne est donc "de mettre son masque usagé dans un petit sac plastique" avant de le mettre dans la poubelle. Certes, ce n'est pas très écolo, ça fait du plastique en plus, mais "il s'agit de déchets potentiellement contaminés par le coronavirus."

Autre conseil donné par le Sictom de la région de Morestel : surtout ne pas jeter son masque dans le bac jaune, celui des déchets recyclables. "Pour le moment, les masques ne sont pas recyclables. Les collègues du centre de tri, quand ils doivent reprendre manuellement et manipuler des dizaines et des dizaines par jour, ce n'est vraiment pas propre. Ne pensez pas faire quelque chose de bien en mettant vos masques au recyclage, c'est tout le contraire", conclut Isabelle Girerd-Martin.

Ces consignes s'appliquent aussi pour les gants. Et on le rappelle, les lingettes désinfectantes ne doivent pas être jetées dans les toilettes au risque de tout boucher.

Comment bien porter son masque

La Ville de La Tour-du-Pin, en collaboration avec le Groupement hospitalier du Nord-Isère, a élaboré cette vidéo pour vous aider à bien positionner votre masque sur votre visage.