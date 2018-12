Comment choisir un sapin écolo dans l'Yonne?

Yonne, France

Est-ce qu'un sapin artificiel ne serait pas la solution la plus verte?

c'est vrai que le sapin artificiel a plein d'avantages, il est facile à transporter, plutôt réaliste et ne disperse pas ses épines sur le tapis du salon. Mais coté écologie, ce n'est pas vraiment ça , parce ces sapins sont fabriqués avec des matières nocives comme le plastique ou le PVC et de surcroît dans des pays à l'autres bout du monde. Le sapin naturel reste donc la solution la plus écolo. Il ne participe pas à la déforestation puisqu'il pousse dans des plantations. Pendant leur croissance, ces arbres naturels jouent aussi le rôle de "dépollueur" pour notre air en emmagasinant du carbone. Le sapin naturel est d'ailleurs le choix de plus de 8 consommateurs français sur 10.

Le sapin artificiel représente 15% du marché. (Photo d'illustration) © Maxppp - Michel Constantini

Tous les Sapins Naturelles se valent-ils ?

Non, parce que notamment dans la grande distribution, les sapins sont coupés tellement tôt qu'on pulvérise dessus des produits pour qu'ils conservent une forme acceptable le plus longtemps possible. En outre, beaucoup de ces arbres sont importés, comme le Nordmann qui vient du Danemark . Il faut donc les transporter jusqu'à chez nous et ça pollue. Le mieux c'est donc d'acheter français, et pour nous icaunais, d'acheter des arbres du Morvan. En France, on produit aussi des sapins dans le Jura ou en Rhône Alpes. La solution la plus écoresponsable, serait d'acheter un sapin français en pot et de le replanter dans son jardin après les fêtes. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours en louer un, sur des sites internet comme treezmas.com ou Ecosapin. vous êtes livré à domicile et début janvier votre sapin est récupéré pour être replanté. Cette formule coûte autour de 60 euros.

Sapins du parc naturel du Morvan de la pépinière de Frédéric Naudet © Maxppp -

Y-a t-il aussi une façon plus écologique de se débarrasser de son arbre?

Ne le brûler pas dans votre cheminée, il va renvoyer dans l'atmosphère tout le CO2 stocké pendant sa croissance. Le mieux c'est de le recycler, certaines jardineries s'en chargent en broyant les arbres pour fabriquer un paillage naturel pour les sols.

Enfin pour éviter toutes ses étapes, vous pouvez aussi choisir le sapin alternatif, un arbre de noël en carton par exemple ou fabriquer avec des matériaux de récupération recyclables.