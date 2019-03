Comment choisir une maison de retraite dans l’Yonne?

Yonne

L’Yonne compte 71 EPHAD ( Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), deux unités de soins de longue durée à Auxerre et Joigny pour les seniors nécessitant une surveillance médicale constante et une résidence autonomie à Toucy.

C’est l’état de santé du futur résident qui doit d’abord piloter le choix de l’établissement, une résidence autonomie comme celle de Toucy reçoit des personnes âgées indépendantes qui n'ont pas besoin de soins médicaux importants.

Quand malheureusement la santé et l'autonomie se dégradent, l'EPHAD est la solution adaptée. Ce genre d'établissement peut dispenser des soins quotidiennement.

Eviter l'isolement

Choisir une maison de retraite, c'est aussi une affaire d'environnement : "L’un des premiers critères à prendre en compte, c’est la proximité » explique Annabelle Veques de la FNADEPA* «une proximité avec le domicile antérieur ou avec la famille pour favoriser les visites et éviter l’isolement ».

Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur les activités, les repas et le personnel des maisons de retraite avant de faire son choix. Photo d'illustration © Maxppp - Pascal BROCARD

Il ne faut pas non plus hésiter à faire plusieurs visites de la maison de retraites et poser des questions sur le personnel, les repas et les activités. « Il ne faut pas négliger ces visites », insiste Annabelle Veques «pour s’imprégner de l’ambiance, savoir si on va s’y sentir bien, pour s’y projeter ».

2000 euros par mois en moyenne pour l'hébergement

enfin le choix d’une maison de retraite est aussi une affaire de prix , dans l’Yonne, un hébergement en EPHAD coûte entre 48 et 97 euros par jour, dans les 2000 euros par mois en moyenne, mais l'aide social à l'hébergement (ASH) et l'aide personnalisé à l'autonomie (APA) peuvent faire baisser la facture. Sur internet, Le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leur proche recense tous les établissements du département, leur prix et calcule grâce à votre profil votre reste à charge.

*Fédération nationale professionnelle des directeurs d’établissement pour personnes âgées