Le Formula Road Show débute dès vendredi à Marseille avec une démonstration de F1 à 17h et une parade de véhicules anciens pour fêter les 120 ans de Renault, un village sera également installé sur l'esplanade du J4 jusqu’à dimanche avec animations, stands, et retransmission sur écran géant du Grand Prix qui se déroule sur le circuit du Castellet.

Interdictions de circulation et de stationnement

Ces festivités entraînent en amont des interdictions de circulation et de stationnement, dans le secteur de l'hôtel de ville et du J4 . Il faut prévoir de gros embouteillages. Dès mercredi 20h, le stationnement est interdit dans tout le secteur de l’hôtel de ville et du J4, et ce jusqu’à samedi matin.

La circulation est interdite rue de la Loge dès jeudi matin 6h. Une interdiction étendue à partir de jeudi soir au Quai du Port, à l’avenue Vaudoyer ainsi qu’à toutes les rues autour de l’Hôtel d e ville.

Tramways et métros fonctionneront normalement, lignes de bus modifiées

Vendredi de 16h à 22h, le Quai de la Joliette sera fermé entre le Boulevard des Dames et le Quai de la Tourette. L’accès au tunnel est toutefois laissé libre.

Vendredi, les lignes de bus qui passent par ce secteur verront leur parcours modifié (49, 55, 60, 82, 82S et 582).

Mais les tramways et métros fonctionneront normalement durant ces trois jours.

Le Ferry Boat terminera lui son service à midi le vendredi 22 juin.