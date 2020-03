"Comment comprendre qu'on ferme les écoles pour les enfants et qu'on les garde ouvertes pour les élections ?"

"Il ne me parait pas raisonnable de tenir le scrutin municipal dans ces conditions", jeudi 12 mars, le maire sortant de Montpellier, Philippe Saurel, a publiquement demandé au président de la République, Emmanuel Macron, de procéder au report du premier tour des élections municipales prévues le dimanche 15 mars. Des propos tenus avant l'allocution du chef de l'État, qui a finalement annoncé la fermeture des établissements d'enseignement de tout le pays à partir de lundi.

Une mesure inadaptée ?

"Comment les Français peuvent comprendre qu'on ferme les écoles pour les enfants et qu'on les garde ouvertes pour les élections ?, a-t-il réagit au micro de France Bleu Hérault. Je suis en contact en permanence avec le CHU, l'ARS, le préfet, les citoyens, les élus, le personnel médical et je m'aperçois de l'angoisse qui monte progressivement dans la population", défend-il. Et de s'inquiéter des conséquences de cette mesure. "Lorsque vous fermez les écoles, vous obligez les parents à garder les enfants. Ces parents ne travaillent plus, ça a des conséquences incroyables, ça met au ralenti l'économie du pays."

Il suffisait peut-être de confiner certains cas

- Philippe Saurel

Il se défend de toute volonté de retarder le scrutin. "On pourrait dire que Philippe Saurel il travaille pour lui en disant ça. Mais je suis en tête dans les sondages, c'est pas pour moi que je parle !, argumente-t-il. Comment l'exercice démocratique peut se faire de manière sereine et libre dans un tel contexte ? C'est du bon sens !"