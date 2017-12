"Il y a un an, la France s'est dotée d'un régime de protection des lanceurs d'alerte parmi les plus avancés en Europe", avec la loi dite Sapin 2, souligne jeudi l'ONG Transparency, qui a mis sur pied le premier "guide pratique" à destination des potentiels lanceurs d'alerte, qui souhaiteraient dénoncer des pratiques frauduleuses dont ils ont été témoins, notamment dans leur environnement professionnel.

Donner aux citoyens "les clefs pour agir"

"Le vrai problème, c'est que les citoyens connaissent la loi et puissent lancer une alerte d'intérêt général, sans se porter tort, à leur carrière et à leur famille", a déclaré jeudi sur franceinfo, Nicole Marie Meyer, responsable de l’alerte éthique à Transparency International France. Mais "bien souvent, ne sachant à qui s'adresser", les citoyens "n'ont pas les bons réflexes et s'exposent à des risques majeurs", comme le licenciement ou les poursuites pour diffamation, ou bien "se taisent par peur des représailles", ajoute l'ONG.

D'où l'idée de ce guide d'une soixantaine de pages mis en ligne et disponible gratuitement sur le site de Transparency.

Plusieurs lanceurs d'alerte ont été visés ces dernières années par des procédures judiciaires, à l'image d'Antoine Deltour, condamné en appel à six mois de prison avec sursis et à 1.500 euros d'amende par la justice luxembourgeoise dans l'affaire des LuxLeaks. Ou encore, le plus célèbre des lanceurs d'alerte, Edward Snowden, cet informaticien américain qui a rendu publiques des informations top secrètes sur des programmes de surveillance des gouvernements américain et britannique. Poursuivi par la justice dans son pays, il est actuellement en exil en Russie.

En France, la loi Sapin 2, adoptée fin 2016, a renforcé la protection des salariés contre les représailles, en leur permettant de bénéficier de l'appui du Défenseur des droits. A partir du 1er janvier 2018, elle obligera par ailleurs les entreprises de plus de 50 personnes, les communes de plus de 10.000 habitants et l'administration à mettre en place des procédures de recueil des alertes.