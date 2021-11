Comment donner pour la collecte de la Banque alimentaire en Gironde ?

Le collecte annuelle de la Banque alimentaire commence ce vendredi, jusqu'à dimanche. En Gironde, 250 magasins sont partenaires. On peut également donner en ligne.

Guettez les gilets oranges aux caisses de vos supermarchés. Ces vendredi, samedi et dimanche a lieu la collecte annuelle de la Banque alimentaire. Cette année, en Gironde, 250 magasins sont partenaires en Gironde, soit une cinquantaine de plus que l'année dernière. Comme chaque année, vous pourrez acheter un ou plusieurs produits dans les rayons et en faire don.

La Banque alimentaire reconduit également la collecte dématérialisée, créée l'année dernière en pleine pandémie de Covid-19 : il vous suffit d'acheter un ou plusieurs coupons que les bénévoles vous distribueront, à passer en caisse également. Chaque coupon vaut 3 euros, et équivaut à un repas équilibré. Ce qui permet de choisir les produits dont la Banque alimentaire a le plus besoin et d'échelonner les approvisionnements en fonction des besoins.

Enfin, la Fédération nationale des Banques alimentaires renouvelle la plateforme monpaniersolidaire.org qui permet d'offrir en ligne un ou plusieurs paniers. Les montants collectés sont répartis entre les 79 Banques alimentaires départementales.

De plus en plus de bénéficiaires

En 2020, la collecte avait battu des records en Gironde avec 469 tonnes de produits collectés, soit plus d'un million de repas. Cela représente 30% des besoins annuels de la Banque alimentaire de Gironde en produits secs. Dans notre département, le nombre de bénéficiaires hebdomadaires est passé de 18.000 à 22.000 depuis 2020.

Pourquoi ne pas devenir bénévole ?

Si vous souhaitez donner de votre temps, la Banque alimentaire de Gironde aura besoin de beaucoup d'aide tout au long du mois de décembre pour trier les produits. Elle estime ses besoins à 40 bénévoles par jour. Vous pouvez écrire à collecte@banquealimentaire33.org