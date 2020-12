Comment donner une nouvelle vie à vos jouets grâce aux Restos du Coeur de Cherbourg ?

Chaque année Les restos du Coeur de Cherbourg-en-Cotentin font une collecte de Noël. L'idée c'est d'aller au-devant de la population et faire appel à la générosité et à la solidarité en cette période de fêtes. "On a besoin de jouets propre et en bon état de fonctionnement pour les donner au plus vite aux enfants sur Cherbourg-en-Cotentin. 200 enfants sont concernés" précise aujourd'huiDaniel Descamp est bénévole depuis 3 ans au Restos du Coeur de Cherbourg et responsable "prospection des dons alimentaires" pour le département de la Manche.

"Il faut aussi continuer à collecter des denrées alimentaires"

Si en cette période de Noël on pense aux jouets pour les enfants "il faut poursuivre la collecte des denrées alimentaires car avec la crise sanitaire, les besoins sont plus importants. 3 semaines après le début des distributions, le nombre de bénéficiaires est en constante augmentation dans les centres de Cherbourg _"ajoute Daniel Descamp . En priorité les Restos du Coeur ont besoin "de conserves, de riz, de pâtes, de desserts, de produits d'hygiène, de denrées pour les bébés, de couches, de lait...Mais pas de produits frais car on ne peut pas les stocker."_

Le chalet des restos du Coeur est ouvert Grande Rue (en face de la librairie Ryst) les lundis, mardis et mercredis de 14H à 19H. Les jeudis, vendredis et samedis de 10H à 19H. Collecte de jouets jusqu'au 16 décembre et collecte de denrées jusqu'au 24 décembre.