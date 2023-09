Comment embellir l’ensemble Carnot Léopold à Nancy ? La ville lance une consultation citoyenne

Le cours Léopold et la place Carnot juste derrière, un ensemble de plus de 7 ha

La place Carnot ? "Parfois, pour ne pas dire trop souvent, une sorte de terrain vague". Le Cours Léopold ? "C'est un lieu de promenade, de déambulation mais c'est aussi un grand parking à ciel ouvert". A l’écouter, on comprend que le maire de Nancy Mathieu Klein cherche à "rendre un meilleur hommage" à un ensemble de plus de 7 hectares en cœur de ville, "trop longtemps délaissé".

Des idées ? Il dit en avoir plein. Mais Mathieu Klein veut donner la parole aux Nancéiens à travers cette consultation citoyenne. Elle sera lancée samedi 30 septembre à l’occasion de l’événement Place(s) de la Démocratie . Un premier rendez-vous de concertation se tiendra au Resto U du Cours Léopold, une centaine de personnes se sont déjà inscrites.

La consultation passera aussi par le numérique sur le site de la métropole du Grand Nancy , du 1er au 31 octobre et par un comité citoyen composé de 50 Nancéiens, tirés au sort sur les listes électorales. Trois réunions de ce comité sont prévues jusqu'au 3 février 2024.

La foire attractive ne changera pas d'emplacement

Une forêt urbaine défendue par Mathieu Klein au cours de la campagne des municipales en 2020, l'agrandissement du parking sous-terrain de la place Carnot, la suppression du stationnement en surface Cours Léopold : tout peut être envisagé, assure la majorité municipale.

Les Nancéiens vont s'emparer du sujet, cela ne fait aucun doute pour l'adjoint délégué à la citoyenneté, Bora Yilmaz : "On a beaucoup d'étudiants qui passent tous les jours sur cet ensemble là, on sent une envie d'en faire un lieu que tout le monde peut s'approprier pour se promener, bouquiner, étudier quand il fait beau, venir avec ses enfants..."

Une chose est sûre : la foire attractive - présente sur la place Carnot et le cours Léopold depuis plus de 160 ans - continuera de s’installer sur place. "Je sais que c'est un sujet important, sensible. C'est une chance pour une ville comme Nancy d'accueillir une des plus grandes foires populaires de centre-ville. A nous d'imaginer des solutions ensemble pour une foire qui reste en centre-ville et un ensemble Carnot-Léopold qui se réinvente" lance Mathieu Klein.

Cette concertation doit aider à construire un compromis qui sera soumis aux élus en conseil municipal. Objectif : avoir un projet ficelé pour cet ensemble Carnot-Léopold fin 2024 pour lancer ensuite les études et les travaux.