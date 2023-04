Comment est née la foire de Sens

Il faut remonter à 1849, le Prince Président Louis-Napoléon Bonaparte va signer l'autorisation de cette foire du 30 avril pour un seul jour. Elle se termine alors par un bal sur l'esplanade. On y vendait surtout des bestiaux.

C'est comme ça qu'on a pu vérifier la popularité de cette foire. En 1850, on avait vendu 1700 moutons, contre 700 seulement l'année précédente. Puis après la guerre de 14-18, malheureusement, on va manquer de bras.

C'est pour ça qu'on a décidé de créer une foire en 1922 avec du matériel agricole. On va changer complètement l'esprit de cette foire qui va toujours être en lien avec les 30 avril. C'est une très bonne date pour le commerce parce qu'après le 30 avril, on va arriver au mois de mai et au mois de juin, qui sont les mois de la fenaison.

On va couper le foin, on a donc besoin du matériel agricole. Tout se tient !

Bernard Brousse

Société archéologique de Sens

