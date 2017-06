Comment éviter le coup de chaud quand on est boulanger ou maraîcher

Quand vous irez acheter votre pain, vos croissants ou votre salade et votre melon, pensez à eux : boulanger, maraîcher en cette période de canicule ; C'est pas du gâteau !

35 ° dehors, et autant voir plus dans le fournil, les boulangers ont beau commencer aux aurores, c' est dur .Pas de thermomètre accroché au mur à la Boulangerie Pâtisserie La Belle Meunière à Mauguio " il vaut mieux pas, on prendrait peur !" s'amuse Tristan . Même si l'atelier est ouvert sur le magasin, dedans il y fait chaud, très chaud: les fours, les moteurs des frigos .

Ils sont 5 à 7 à y travailler, pétrir, façonner, enfourner depuis 4h30 . C' est fatigant mais c'est surtout que la chaleur complique les tâches, pour faire les viennoiseries , le beurre fond et on ne parle pas de la glace , le secret dit Manon " travailler vite ".

stand " chez Lyn " à Mauguio © Radio France - Pascale Viktory

Chez les maraîchers, la journée commence aussi très tôt. 5h30, 6 heures " à la fraîche " s'amuse Franck, " jusqu' à 11h ça va , après c'est dur." Il dit qu'il boit jusqu' à 6 litres d'eau par jour .

"Il faut arroser les salades avant de les cueillir, les arroser de nouveau et les mettre au frais , 4 heures à la chaleur ambiante, elles flétrissent . " la chaleur fait pousser plus vite , mais c'est le soleil qui fait murir et ces derniers jours, le ciel était couvert le matin, avec beaucoup d'humidité et ça c'est pas bon , ça apporte des maladies , mais ajoute -t-il " je ne me plains pas, moi j'aime la chaleur ."