Comment Facebook a changé nos vies en 15 ans

Yonne, France

Son logo, ses pouces en l'air, ses smileys, ses statuts, ses "amis" ... tout le monde connait Facebook. On ne présente plus le réseau social créé par l'américain Mark Zuckerberg en 2004. Il est aujourd’hui le plus connu au monde, utilisé par plus de 2 milliards de personnes sur la planète (dont 35 millions en France).

On garde le contact

Grace à Facebook, on garde le contact sans bouger de chez soi. On retrouve le pote de lycée, le cousin éloigné, le premier amour de vacances… tout ce petit monde fait partie de nos "amis Facebook". On peut les suivre. Ils nous racontent leur séjour au ski, décrivent l’accouchement difficile du petit dernier ou postent un selfie avec Mimie Mathy. Geneviève, 64 ans, habite à Sougères-Sur-Sinotte. Elle a découvert Facebook grâce à des amies : "J'ai appris sur le tard, ça m'a permis de renouer avec des amies éloignées. On s'envoie des messages de sympathie, des citations qui nous plaisent, ou des belles images", explique la retraitée.

Que l'on veuille réunir ses copains de promo, les gilets jaunes de son département ou ceux qui trouvent que la barbe, vraiment, c’est moche, il n'y a qu'à créer un groupe : les appels se propagent à la vitesse d’un clic. Facebook est un outil de mobilisation redoutable.

On met notre vie en scène

Facebook nous permet aussi de mettre en scène nos vies à coup de photo, de vidéo ou de message. En voyage, au spectacle, à une manifestation, notre portable ne nous quitte plus. Pour immortaliser l’instant, on les partage... mais les vit-on vraiment, en profite-t-on pleinement ? Selon le journaliste américain Jacob Silverman, partager ce que nous faisons pour le faire savoir aux autres, serait désormais quasiment devenu une seconde nature avec l’avènement des réseaux sociaux, Facebook en tête.

Parfois dangereux

Le revers de la médaille, c’est qu’à force de diffuser toutes ses informations sur nous on ne les contrôle plus. Un profil mal protégé peut nous attirer quelques ennuis avec un patron, une petite amie ou un ex. Une personne mal intentionnée ou malfaisante peut aussi, grâce au système de tag, publier une photo vous identifiant en soirée complètement éméché, par exemple...

Si tous les utilisateurs de Facebook ont assez rapidement su explorer toutes les possibilités du réseau, beaucoup oublient de cocher les paramètres de sécurité pour préserver leur vie privée. Martine Fournier, une retraitée auxerroise de 63 ans, surfe avec plaisir chaque jour sur le réseau mais elle se méfie de ses mauvais cotés : "On reçoit sans arrêt des nouvelles demandes de pseudo-amis... moi je vais toujours vérifier si on a des amis en commun, des choses comme ça." Elle regrette aussi que la haine se développe trop facilement sur Facebook : "ça m'offusque de voir certains mots et je ne veux pas rentrer dans ce jeu".

Facebook est aussi accusé d'être un réseau qui facilite la désinformation. Le groupe a d'ailleurs reconnu que plusieurs centaines de faux comptes liés à la Russie avaient tenté d'influencer les élections américaines en 2016, à coup de fausses informations. Le réseau aurait pris, depuis, des dispositions pour réduire de 80 % la visibilité de ce qu'on appelle désormais les « infox », sans pour autant les supprimer.