Le conseil de développement de l'Eurométropole a présenté ce mardi 27 mars 2018 les premiers résultats de son enquête citoyenne sur le bien-être. 3.300 internautes se sont exprimés sur les 17 thématiques proposées, qui allaient de l'offre culturelle à la santé. 63% des répondants habitent Strasbourg, 21% la première couronne. Ce sont surtout les habitants des quartiers du centre-ville, de la Krutenau, de l'Esplanade qui ont répondu, plutôt que les habitants de l'Elsau ou du Port du Rhin. Les femmes ont été les plus nombreuses à s'exprimer (65% des répondants).

Ouvrir les médiathèques le dimanche?

Il s'avère que les citoyens de l'Eurométropole, soit 33 communes, auxquelles il faut ajouter la voisine allemande de Strasbourg, Kehl, sont plutôt contents de leur sort. Ils s'inquiètent cependant de la qualité de l'air qu'ils respirent et de l'offre de soins. Ils réclament davantage d'espaces verts et de piscines. Ils aimeraient aussi pouvoir fréquenter les bibliothèques le dimanche ou au moins bénéficier de plages horaires élargies pour se rendre dans les médiathèques, les piscines ou les salles de sport.

Un indicateur pour mesurer le bonheur des citoyens

L'enquête, que le conseil de développement commence à peine à analyser, permettra de dessiner les contours de l'agglomération idéale et de définir des indicateurs de bien être et de qualité de vie. Le conseil, qui est composé d'habitants des différentes communes et quartiers de l'agglomération, appuyés par quelques experts, veut proposer aux élus un "indicateur composite de bien-être", sur lequel ils pourront s'appuyer dans leurs choix stratégiques et pour évaluer leur impact. Il sera prêt en fin d'année.

