Comment faire respecter le couvre-feu dans les communes de la métropole de Rouen ?

Depuis samedi dernier, il est interdit de sortir de chez soi entre 21h et 6h du matin dans 33 communes de la métropole de Rouen, sinon vous risquez une amende de 135 euros. La police nationale réalise des patrouilles, mais impossible de couvrir tout le territoire, les policiers municipaux prennent le relais, quand il existe une police municipale.

C'est quelque chose qui est très compliquée, infaisable avec les moyens municipaux

La commune Maromme, au Nord Ouest de Rouen, est concernée, 11 000 habitants, cinq policiers municipaux. Impossible d'avoir les yeux partout explique le maire David Lamiray. "Ce sont des moyens extrêmement limités, puis n'oublions pas que dans l'après-midi il faut aussi de la présence, parce qu'il faut faire respecter le port du masque. C'est quelque chose qui est très compliquée, infaisable avec les moyens municipaux, et on attend vraiment l'État sur ses pouvoirs régaliens pour faire respecter cet arrêté. Par exemple ce week-end j'ai dû appeler à 23h30 la Police Nationale sur un rassemblement festif sur un parking, ils se sont déplacés, ils ont fait le contrôle d'identité, ils sont repartis sans doute à l'autre bout de la métropole, et cette fête a repris de plus belle, et il n'y a pas eu de deuxième passage pour verbaliser après avoir fait de la prévention. Ça nous pose des difficultés si cet arrêté ne peut pas être mis en vigueur".

On constate quand même des rassemblements festifs, dans les forêts, les parcs

À Maromme, les policiers municipaux ont aménagé leurs horaires, "ils vont patrouiller à la fois en journée, de manière aléatoire, de manière à ce que personne ne connaisse leurs horaires, et de manière aléatoire en soirée", ajoute le maire. "Mais on constate quand même des rassemblements festifs, dans les forêts, les parcs. Ce week-end c'était essentiellement des Rouennais qui je pense ne prennent pas bien conscience de ce qu'on est en train de vivre, et ce n'est pas entendable".

Mais toutes les communes de la zone de couvre feu ne disposent pas des mêmes moyens pour faire respecter les règles. À l'autre bout de la zone de couvre-feu, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, 3500 habitants, aucun policier municipal. Mais il y a quand même des patrouilles explique le maire Géraldine Théry "il y a les patrouilles de la police municipale de Darnétal, de la gendarmerie de Saint-Jacques".

Et les élus peuvent aussi faire des signalement, "on est officier de notre commune, on peut remonter les infractions, les incivilités à l'officier du ministère, en les voyant sur la commune. On ne peut pas faire autrement comme on n'a pas de police municipale sur place". Mais selon Géraldine Théry, le couvre feu est pour le moment bien respecté à Saint-Léger-du-Bourg-Denis.