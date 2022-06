Comment fonctionnera "FR-Alert", le dispositif pour signaler les incidents majeurs à proximité ?

C'est un peu comme la sirène de la caserne des pompiers, mais en plus moderne. D'ici la fin du mois de juin, "FR-Alert" sera déployé sur l'ensemble du territoire français pour prévenir d'un danger en cours comme les orages qui ont frappé la France ce week-end. Les Français vivant à proximité recevront une notification sur leur téléphone portable indiquant la nature du danger, l'autorité qui diffuse l'alerte, l'endroit précis et l'attitude à adopter pour y faire face. La notification pourra être accompagnée d'un signal sonore pour les cas critiques, et ce même si le téléphone est verrouillé ou mis sur silencieux.

Parmi les incidents en question, le ministère de l'intérieur évoque les événements naturels (inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique), biologiques et chimiques (pollution, fuite de gaz, incident nucléaire), sanitaires (épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire), technologiques et industriels (panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel), évènement grave de sécurité publique, acte à caractère terroriste...

Pas d'installation nécessaire

Une directive européenne de décembre 2018 avait obligé les États membres à se doter d'un tel dispositif d'ici le 21 juin 2022. Son déploiement avait été annoncé après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en septembre 2019.

Il n'y a pas besoin de "s’inscrire au préalable pour recevoir les alertes", indique le ministère et aucune application n'est nécessaire. Les smartphones sont déjà paramétrés, seuls les utilisateurs d'IPhone devront faire une mise à jour de leurs réglages.

Des alertes par SMS dans un deuxième temps

Le dispositif sera dans un premier temps réservé aux portables équipés de la 4G et de la 5G. Le réseau internet, plus rapide, permet de ne pas encombrer le réseau téléphonique. Pour les autres, "FR-Alert" sera déployé dans un second temps avec des SMS géolocalisés. Le ministère l'assure, le système ne permet pas de collecter des données de localisation, puisque "cette technologie repose sur l’envoi de l’alerte via les antennes relais des opérateurs de téléphonie".

D'ici la fin du mois de juin, des tests vont être effectués en France. Durant cette phase expérimentale, "les personnes qui recevront la notification d’alerte n’auront aucune action à entreprendre ou comportement particulier de mise à l’abri à adopter", précise le ministère.