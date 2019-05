"Comment garantir une vraie place pour les personnes handicapées ? " : participez à notre consultation citoyenne

Comment lutter contre la précarité et les préjugés ? Comment favoriser l’autonomie, la mobilité, l’égal accès aux transports, au logement, aux services publics, à l’éducation, à la culture, aux loisirs des personnes handicapées ? La secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé ce mardi 28 mai le lancement d’une consultation nationale “#ActionHandicap”, menée par la plateforme de mobilisation citoyenne Make.org en partenariat avec le groupe Klesia, la Fondation OCIRP et le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH).

Donnez vos idées et votez pour celles des autres sur francebleu.fr

À partir de ce 28 mai et jusqu’au 31 août, vous pouvez proposer vos idées et vos solutions via le module ci-dessous. Vous pouvez également voter pour les propositions faites par les autres citoyens. Tout le monde peut participer à cette consultation, mais aussi être informé de ses résultats.

Les propositions issues de cette consultation nourriront les réflexions du comité de pilotage de la Conférence nationale sur le Handicap, que le président de la République clôturera en juin. Les partenaires de Make.org référents sur le sujet (entreprises, associations, startup, institutions, médias…) s'engagent, en outre, à transformer les idées les plus plébiscitées en actions concrètes à l’horizon 2022.

Près d'une personne sur cinq directement ou indirectement touchée par le handicap

Aujourd’hui en France, près d'une personne sur cinq, 12 millions précisément, sont touchées, de manière directe ou indirecte, par le handicap. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que celui de leurs concitoyens valides, et le handicap reste le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination.