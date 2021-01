La Passerelle œuvre depuis 20 ans à Metz pour créer du lien social grâce à l'audiovisuel et au numérique. Désormais labellisée "Fabrique de territoire" depuis l'an dernier, elle bénéficie d'une dotation de 150.000 euros sur trois ans pour développer ses projets. En voici quelques exemples concrets.

Comment jeux vidéos et robots permettent de créer du lien social à Metz-Borny

La présidente de l'Agence nationale de la Cohésion des territoires, Caroline Cayeux, par ailleurs maire LR de Beauvais dans l'Oise, était en Moselle ce mardi, pour visiter les locaux de l'association La Passerelle, à Metz Borny.

L'association, célèbre pour animer le média de quartier Borny Buzz, a été labellisée l'an dernier "Fabrique de territoire". Cela lui a permis de décrocher une dotation de 150.000 euros sur trois ans. Une belle reconnaissance pour cette association d'éducation populaire, dont l'objectif, depuis 1999, est de développer la citoyenneté et le lien social dans les quartiers messins, grâce à l'audiovisuel et au numérique.

Projets concrets

La Passerelle couvre un large spectre d'actions : lutte contre l'isolement, la délinquance, le décrochage ou le harcèlement scolaire... Par exemple, Vincent Bernard, médiateur numérique à la Passerelle, travaille en ce moment avec le centre social du quartier de Borny, sur le projet "Et si j'avais tort", contre la radicalisation : "On interroge la capacité des gens à changer leur avis, à faire tomber leurs préjugés, au travers de courtes capsules vidéo, où chacun raconte comment il a été amené à changer d'avis, sur un groupe, une minorité."

La dotation a surtout permis à l'association d'acquérir du matériel ces derniers mois. Des tablettes, des ordinateurs, un écran interactif, ou encore ces deux machines à sérigraphie, pour imprimer toute sorte d'objets comme des t-shirts ou des affiches, qui vont bientôt servir dans une action contre le harcèlement scolaire.

Autre projet qui a séduit lors de la visite de Caroline Cayeux : ce petit robot à destination des 7-12 ans, dont on doit programmer le parcours, comme une voiture télécommandée. Il est utilisé lors d'ateliers avec les enfants pour les initier à la robotique et l'algorithmie.

La Passerelle utilise aussi les jeux vidéo, pour ouvrir les horizons de jeunes en décrochage scolaire, et leur permettre d'accéder à des formations en vue de leur insertion professionnelle.

Retrouvez tous les ateliers numériques proposés par l'association La Passerelle en cliquant ici.

Cohésion dans les quartiers, mais aussi en zone rurale

Lors de ce déplacement en Moselle ce mardi, Caroline Cayeux a par ailleurs inauguré la maison France Services de Boulay : un guichet unique qui regroupe un large panel de services publics, afin de maintenir une présence avec la population dans les zones rurales ou dans les quartiers prioritaires.

Ma Solution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma Solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !