Comment l'Alsace veut développer le bilinguisme sur son territoire

La collectivité européenne d'Alsace veut promouvoir le bilinguisme. Elle a présenté ce jeudi sa stratégie pour que les plus jeunes notamment apprennent le mieux possible l'allemand mais aussi les dialectes alsaciens.

La CEA a en effet récupéré la compétence sur la politique de bilinguisme depuis le premier janvier. La loi Molac sur les langues régionales votée il y a quelques jours renforce cette compétence.

La collectivité européenne d'Alsace souhaite donc accélérer sur les enseignements de l'allemand et des dialectes alsaciens.

Dès la petite enfance

Le président de la CEA Frédéric Bierry a été clair ce jeudi : pour lui, il faut enseigner l'allemand et les dialectes alsaciens dès la petite enfance dès la crèche ou l'école maternelle avec l'aide des éducatrices ou des ATSEM. Puis continuer le processus au collège avec le développement des classes bilingues mais aussi la création du 4e collège franco-allemand dans les années à venir en Alsace.

La CEA se donne un objectif principal : que chaque collégien effectue au minimum un voyage en immersion en Allemagne durant sa scolarité.

"Pas besoin d'aller forcément à Berlin ou à Hambourg. On peut privilégier les échanges avec les villes frontalières, de l'espace rhénan" insiste Frédéric Bierry.

Sauf que plusieurs questions se posent. D'abord y aura-t-il assez d'enseignants, locuteurs de l'allemand ou de l'alsacien pour enseigner partout ? La CEA souhaite développer la politique d'encouragement et d'incitation pour les personnes bilingues, pour venir enseigner en Alsace.

Ensuite, avec quel budget ? Et puis surtout question importante : où l'allemand sera-t-il privilégié par rapport à l'alsacien et vice versa.

Office public de langue régionale d'Alsace

Le président de la CEA estime qu'il faut tenir compte de la vitalité ou non des territoires en matière de dialecte : "je crois que globalement que tout le monde a pris conscience qu'il faut avoir une action tout azimuts, pour avoir une action forte. Les dialectes nous y tenont particulièrement. On va tenir compte de la vitalité de chaque territoire en matière de pratique des langues. Là où l'alsacien a encore une place importante on va mettre le paquet. Là où la pratique s'est affaiblie, on sera plus sur la transmission de l'allemand" dit Frédéric Bierry, qui compte aussi sur le soutien par exemple au théâtre alsacien.

En attendant, la CEA annonce la création d'un office public de la langue régionale d'Alsace pour rassembler tous les acteurs du bilinguisme.

Elle veut aussi progressivement afficher les panneaux de bord de route en deux langues et créer un "guichet unique du bilinguisme" via notamment un site internet dédié ou un accueil dans ses locaux de Colmar et de Strasbourg.

Sinon, vous pouvez aussi bien sûr écouter France Bleu Elsass pour apprendre l'alsacien.