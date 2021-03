Comment l'Aquarium de La Rochelle traverse la période du Covid-19

Du côté de l'Aquarium de La Rochelle, on préfère voir le bassin à moitié plein, même pendant le Covid-19. Fermé comme beaucoup d'établissement lors du premier confinement, il a pu rouvrir cet été et dû tirer à nouveau le rideau le 29 octobre. Depuis, plus aucun visiteur n'a pu pénétrer dans l'un des plus gros sites touristiques de Charente-Maritime alors que 750 000 à 800 000 personnes le fréquentaient chaque année, avant que le Coronavirus ne s'en mêle.

L'Aquarium aux 12 000 poissons et 600 espèces différentes a dû mettre la moitié de ses 35 salariés au chômage partiel "et pour le reste, ils s'occupent de l'entretien des poissons, des bassins. Il y a largement de quoi faire", explique Matthieu Coutant, le directeur général du site. Il en a profité pour réaliser des travaux de rénovation et refaire les peintures.

Pour autant, tous ces travaux n'écornent pas le budget de l'établissement car "les finances sont saines, assure Matthieu Coutant. Nous sommes économes depuis que nous avons ouvert en 1988". L'Aquarium de La Rochelle reste un lieu privé qui dépend entièrement des recettes de la billetterie et donc une réouverture devient plus que jamais nécessaire pour son bon fonctionnement.