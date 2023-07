Comment l'inflation affecte les chiffres du tourisme en Béarn et en Bigorre

Des vacanciers au rendez-vous, des taux de réservations bons voire meilleurs que l'année dernière et un mois d'août qui s'annonce à la hauteur des attentes : l'été a bien démarré en Béarn et en Bigorre pour les acteurs du tourisme, en montagne comme en plaine. Les vacanciers sont encore nombreux à louer des logements ou des gîtes, parfois même plus nombreux qu'en 2022. Mais l'inflation a joué un rôle non négligeable cette année, en rognant le budget vacances des touristes, et en obligeant certains loueurs à augmenter les prix.

Un effet Tour de France

Dans les Pyrénées-Atlantiques, et plus particulièrement le Béarn, les Gîtes de France ont enregistré au mois de juillet un taux de réservation stable par rapport à l'année dernière, avec même une très légère hausse. C'est surtout la première semaine de juillet qui a fait la différence, avec 50% de demandes en plus comparé à 2022. Probablement un effet du passage du Tour de France entre Pau et Laruns le 5 juillet, et l'étape du lendemain en Bigorre entre Tarbes et Cauterets.

Les gîtes notent aussi un chiffre d'affaires en hausse, qui peut également s'expliquer par l'augmentation des prix des locations meublées. Une conséquence de l'inflation : les loueurs ont dû cette année compenser les coûts plus élevés des charges comme l'électricité par exemple.

Les prix de location en hausse

"Les prix ont légèrement augmenté" confirme Cathy Bonesso, directrice de l'agence des Gîtes de France dans les Hautes-Pyrénées, "les propriétaires les ont ajustés du fait du contexte de l'augmentation de toutes les charges. Et c'est par ricochet que ça se retranscrit sur les paniers-moyens, le montant total des réservations". Ce panier-moyen a augmenté de plus de 2% sur juillet et plus de 5% sur août selon Cathy Bonesso. Une tendance similaire dans les Pyrénées-Atlantiques, où le comité départemental du tourisme note que certains meublés affichent une hausse de près de 10% voire même de 20% au mois d'août. Les campings ont eux aussi légèrement augmenté leurs tarifs.

Les bons chiffres induits par la hausse des prix cachent ainsi parfois des réalités plus compliquées. Anne-Marie tient depuis des années un gîte béarnais à Laroin, sur les côteaux, à quelques kilomètres de Pau. Cette été plus que les autres, elle enregistre un déclin des réservations. "Une grosse baisse de demandes" explique-t-elle, "et c'est selon moi dû au pouvoir d'achat qui a baissé, et je me retrouve avec encore de la place pour cet été". Anne-Marie note aussi que les vacanciers demandent à réserver pour des durées moins longues : un weekend ou une semaine au lieu de quinze jours ou trois semaines habituellement.