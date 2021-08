Comment la Creuse prépare l'accueil de réfugiés afghans qui fuient les talibans ?

Les premiers Afghans mis en sécurité par la France après la prise de pouvoir des talibans sont arrivés mercredi 18 août à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à Paris. Cinq familles ont par exemple été accueillies à Lille. La préfecture de la Creuse se dit "prête" pour l'arrivée de réfugiés.

Deux maires PS creusois ont pris position pour l'accueil des Afghans au lendemain ou surlendemain de la chute de Kaboul. Michel Moine à Aubusson explique sur Facebook que sa commune "manifestera sa solidarité envers celles et ceux dont les talibans menacent la vie et la liberté". A La Souterraine, Etienne Lejeune écrit : "Nous nous devons de protéger toutes celles et tout ceux qui seraient opprimés par un régime de dictature religieuse. Nous ne pouvons laisser tomber les Afghans qui ont aidés la France."

Pas encore d'arrivée programmée

Pour l'instant, on ne sait pas combien de personnes vont arriver, ni quand et où. La préfecture de la Creuse attend les directives du ministère de l'intérieur. Une fois qu'elle en saura plus, elle concertera les communes et elle s'appuiera notamment sur les mairies qui ont affiché publiquement leur volonté d'accueil.

On dit à la préfecture : si vous avez besoin, on est là

"Il n'y a pas de plan concret pour dire qu'une famille arrive la semaine prochaine par exemple", explique Etienne Lejeune. "Nous on dit à la préfecture : si vous avez besoin, on est là. L'Etat travaille sur la partie logement, nous il y a l'accueil dans les écoles, l'accompagnement par les services sociaux et les associations..." Le maire de La Souterraine estime que si "chacun y met un peu sien, il n'y a pas de souci". Il suppose que sa commune accueillera une ou deux familles.

