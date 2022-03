Les pots de yaourt pourront être recyclés en 2023 à Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole a adopté ce vendredi son plan de gestion des déchets jusqu'en 2026. Il comprend notamment un changement très concret et à échéance proche pour les habitants. Le recyclage de tous les plastiques, dont les yaourts, sera possible dès le 1er janvier 2023.

C'est le principal changement dans la gestion des déchets à Bordeaux Métropole. Selon le plan de gestion des déchets, proposé le vendredi 25 mars par la majorité de gauche et adopté, tous les plastiques pourront être recyclés dans les villes de la métropole bordelaise à partir du 1er janvier 2023. Cela concerne par exemple les pots de yaourt ou de compote, les films alimentaires, ou encore les barquettes, comme celle des surgelés. Jusqu'à présent, ce type de déchets, même en étant en plastique, devait se jeter dans la poubelle des ordures ménagères.

Les consignes de tri de la Métropole, valables jusqu'à la fin de l'année 2022. - Bordeaux Métropole

Une modification qui peut se faire grâce à une modernisation du centre de tri des déchets, situé à Bègles, grâce à l'ajout d'une nouvelle ligne qui permet de trier plus efficacement les plastiques. Un nouveau réflexe à acquérir, donc, pour les plus de 800 000 habitants de la métropole. L'adjoint chargé de la gestion des déchets et maire de Carbon-Blanc, Patrick Labesse, promet de lancer "une vraie campagne d'information à destination de la population". Utile, probablement, parce qu'à la sortie du supermarché, certains reconnaissent qu'ils jetaient déjà leurs yaourts dans la poubelle recyclable.

Reortage à la sortie du supermarché, à Bordeaux. Copier

Outre ce changement à partir de 2023, ces "orientations générales pour un plan de prévention et de valorisation des déchets à l'horizon 2026", votées à l'unanimité moins une absention, prévoient d'ici 2030 une réduction de 15% du volume des ordures ménagères, celles qui ne se recyclent pas et terminent dans la poubelle noire. Pour cela, le plan s'attaque aussi aux biodéchets, ou déchets de cuisine, qui représentent plus de 53 000 tonnes par an dans la métropole bordelaise. L'objectif du plan, c'est que les épluchures, les coquilles d'œuf ou le marc de café "ne soient plus placés dans la poubelle noire pour être incinérés, mais qu’ils soient valorisés", c'est-à-dire compostés, ce qui sera de toute façon obligatoire en 2024.

Des poubelles ramassées une fois par semaine

Pour cela, Bordeaux Métropole veut distribuer des kits de compostage, et espère que 95% des maisons individuelles situées à l'extérieur de la rocade en auront reçu un en 2026. Pour ceux qui vivent davantage en appartement, l'idée est de distribuer des seaux ou des sacs en papier kraft, et d'augmenter le nombre de points de collecte de ces biodéchets, où les habitants vont jeter leurs épluchures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le plan prévoit aussi une réduction de la fréquence de collecte des poubelles noires à une fois par semaine, sauf pour le centre-ville de Bordeaux, ou encore de mettre en place dans les déchetteries des zones de "deuxième vie des objets", pour que ceux qui le peuvent soient ensuite réparés et réutilisés. La taxe sur les ordures ménagères va elle baisser pour "80% des habitants de la Métropole", selon Patrick Labesse.

On aurait pu être un peu plus ambitieux

Un plan adopté à l’unanimité moins une abstention, ce vendredi à Bordeaux Métropole, malgré quelques réticences de l’opposition. La droite, par exemple, regrette que ce plan ne tienne pas compte de la question de la propreté. Et le conseiller métropolitain Dominique Alcala a lui bien pris soin de souligner que la modernisation du centre de tri de Bègles avait été décidé sous la mandature précédente.

Toujours coté opposition, Anne Fahmy (LREM) a elle regretté que le passage à la redevance incitative, qui consiste à faire payer aux particulier en fonction du poids de leur déchets n’ait pas été retenue. Ce sera l’étape suivante, dit Patrick Labesse qui parle d’un "processus très long". Un plan quelque peu critiqué y compris dans la majorité, puisque l'écologiste Gérard Chausset, déplore un objectif de 15% de réduction du poids des déchets ménagers. "On aurait pu être un peu plus ambitieux", juge-t-il.