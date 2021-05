Comment la ville de Strasbourg veut chasser les rats et les punaises de lit

La ville de Strasbourg déclare la guerre aux rats et aux punaises de lits : les propositions de la mission d'information et d'évaluation en place depuis septembre dernier sont examinées ce lundi 3 mai en conseil municipal. Elus, habitants, bailleurs sociaux et associations devraient travailler main dans la main.

Confinement et réchauffement climatique

Les rats ont en effet proliféré depuis le confinement, avec l'accumulation de déchets. "Ca a beaucoup joué", confirme Benjamin Soulet, adjoint en charge de l'équité territoriale et de la politique de la ville, "les gens ont plus consommé sur place, ça fait plus de déchets dans les lieux d'habitat et en même temps le service de collecte était un peu amoindri."

A ce phénomène conjoncturel, s'ajoute celui plus structurel du réchauffement climatique, "avec des hivers beaucoup plus doux qui sont propices à une plus forte reproduction des rongeurs". Gérer le problème avec des raticides ne suffit plus, selon les spécialistes.

Actuellement avec le couvre-feu, les terrasses fermées, les quais de Strasbourg sont remplis les jours de beau temps et les poubelles débordent. "Le matin quand on se balade, on voit des rats", raconte l'élu strasbourgeois.

La ville a donc ajouté un passage des agents le soir pour ramasser les déchets et éviter qu'ils ne régalent les rats. "Il faut travailler à la fois sur les comportements, mais en même temps sur l'optimisation des poubelles, des conteneurs, des rythmes de passage. Toutes ces actions mises ensemble doivent permettre de lutter contre cette prolifération".

Des chiens pour détecter les punaises de lit

Pour les punaises de lits, il est question d'avancer selon la même méthode du collectif et de partager les coûts entre collectivités et bailleurs, explique Benjamin Soulet. Car le traitement des habitations coûte cher.

"On fait un marché public pour avoir recours à des associations du type 'voisins malins' qui vont prêcher la bonne parole dans les immeubles puisque si un appartement est infecté, il faut aussi considérer les appartements voisins." Des association qui expliquent les méthodes pour détecter les punaises de lit." A cela s'ajoute la détection canine qui reste très efficace.