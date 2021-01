Comment le couvre-feu à 18 heures dans la Drôme touche aussi des Ardéchois

Contrairement à l'Ardèche, le couvre-feu sera avancé dans la Drôme ce mardi 12 janvier à 18h au lieu de 20 heures actuellement. La nouvelle mesure prise en raison de la hausse du taux d'incidence aura en réalité des conséquences pour de nombreux habitants de la vallée du Rhône, qu'ils soient drômois ou ardéchois.

L'attestation obligatoire dès 18 heures

"Mais ça veut dire que moi aussi, je dois me munir d'une attestation ?", demande incrédule cette Ardéchoise, habitante de Guilherand-Granges. Elle qui pensait échapper aux mesures de couvre-feu avancé dans la Drôme, vient de comprendre qu'une partie de sa vie va être également chamboulée.

Car en traversant le pont Mistral qui l'amène vers le centre-ville de Valence, elle devra se munir d'une attestation dérogatoire de sortie dès 18 heures. Tout déplacement sera alors interdit sauf pour rentrer du travail, aller à un rendez-vous médical ou encore sortir son animal de compagnie.

En clair : les nombreux Ardéchois qui travaillent dans la Drôme devront se munir d'une attestation dès 18 heures. Une fois qu'ils ont traversé le Rhône, les déplacements sont autorisés jusqu'à 20 heures. Les magasins fermés côté drômois dès 18 heures pourront ouvrir deux heures de plus côté ardéchois.

Les clubs de sport

De nombreux Drômois licenciés dans des clubs en Ardèche vont devoir se priver de sport après 18 heures. Près de 40% des joueurs du club de foot ardéchois Rhône Vallée sont drômois. Conséquence pour le président Yves Jacquier : "Il faut revoir tous les horaires et remettre des entraînements en journée et le week-end".

Même obligation pour le club de rugby du bassin de Crussol à Guilherand-Granges qui possède un tiers de licenciés Drômois. La seule exception concerne les plus petits mais là-aussi le couvre-feu pose problème explique le responsable sportif Jérémie Chypre : "On a 95% d'Ardéchois chez les 6-10 ans mais la moitié des éducateurs et des bénévoles qui s'en occupent sont Drômois. Donc ça nous oblige à revoir les créneaux d'entraînements et notre manière de faire".

Reste encore les cas d'Ardéchois licenciés dans la Drôme qui ne pourront plus faire de sport après 18 heures. Malgré tout, ces différences pourraient disparaître très vite puisque le taux d'incidence est élevé en Ardèche et qu'un couvre-feu avancé est aussi une option envisageable dans les prochains jours de l'autre côté du Rhône.