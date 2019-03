Comment le Grand Débat National va-t-il se conclure en Limousin ?

C'est la dernière semaine du Grand Débat National. La consultation citoyenne, voulue et lancée par Emmanuel Macron, touche à sa fin. Ce vendredi 15 mars, c'est terminé en Limousin et partout ailleurs en France.

Limousin, France

En Limousin, le Grand Débat National se terminera par une conférence régionale qui se déroulera vendredi 15 et samedi 16 mars à Poitiers et qui sera chargée d'étudier, d'examiner les propositions, les revendications, les attentes de celles et ceux qui ont participé à des réunions publiques, qui ont répondu à un questionnaire sur internet ou qui sont allés remplir les cahiers de doléances en mairie.

Justice fiscale et sociale, pouvoir d'achat

Depuis plusieurs jours, des habitants de la Nouvelle-Aquitaine sont démarchés au hasard pour assister à cette conférence. Il en faudrait une centaine. Le déplacement et l'hébergement sont pris en charge. Pour l'instant, on ne sait pas si des Haut-Viennois ou des Corréziens ont accepté de s'y rendre.

Emmanuel Macron à quitte ou double

Le temps de l'examen est désormais venu avant les décisions du gouvernement mi-avril. Et ce n'est franchement pas une surprise, les demandes qui reviennent le plus souvent sont la justice fiscale, la suppression de l'ISF a été mal perçue, et le pouvoir d'achat. Si les élus d'En Marche assurent qu'Emmanuel Macron répondra concrètement aux attentes, d'autres, en revanche, sont plutôt dubitatifs. Certes, ils saluent l'habileté politique du Président pour tenter de sortir d'une situation sociale chaotique mais redoutent des réformettes à la marge qui risquent alors de provoquer beaucoup de déception et de frustration.