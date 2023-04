Comment le moustique tigre change les habitudes des habitants de Montauban, et ce n'est pas fini !

Alors que l'Agence régionale de santé lance sa campagne annuelle de surveillance sanitaire du moustique tigre, le journaliste indépendant Pierre Carrey vient de publier, le 5 avril, aux éditions XXI, une enquête sur cet insecte : "Mais qui a piqué Valérie ? : les moustiques attaquent, les pavillons se barricadent". Il est l'invité ce mercredi de France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

Votre enquête débute dans un chemin agricole, bordé de pavillons et vous vous rendez compte que le sujet du moustique est omniprésent dans les conversations ?

Oui que ce soit en centre-ville, en zone périurbaine, à la campagne, on ne profite plus des repas en extérieur parfois de mars à novembre. Je suis allé dans le quartier de Bas Pays, une ancienne terre d'eau. Les petites piscines gonflables pour les enfants ne sont plus utilisées car les moustiques attaquent. Alors les habitudes de vie en extérieur, dans les jardins, sur les terrasses sont interrogées. C'est la panique.

Vous enquêtez aussi sur l'origine de ce moustique tigre. Comment est-il arrivé jusque chez nous ?

Il est arrivé par l'Italie en longeant le littoral méditerranéen, il a longé le canal du Midi. A Toulouse, il est repéré en 2014 et à l'été 2015 à Montauban. Il voyage a priori grâce à l'homme. On a retrouvé des larves dans des habitacles de voitures. Vous partez en vacances et embarquez le moustique en passager clandestin. Le moustique tigre adore les pneus de voitures, il se cache dans les rainures humides et chaudes. La femelle pond des oeufs dans les rainures des pneus. Le foyer d'origine du moustique c'est l'Asie du Sud Est, il a voyagé partout dans le monde : Japon, Afrique, via des bateaux qui transportaient des pneus d'occasion.

L'Homme entretient aussi la présence de ces moustiques, il est complice de sa prolifération ?

Oui on le nourrit, on l'entretient. Il survit dans les gouttières, les bouchons d'eau, les fossés agricoles, là où il y a de l'eau stagnante dans des coupelles. Le moustique est résistant à la chaleur, au froid, il peut survivre avec peu d'humidité et il est présent toute l'année. Il n'est pas illusoire d'imaginer dans quelques années toute l'Occitanie sous l'influence du moustique 365 jours par an.

Avez -vous rencontré des personnes qui ont trouvé des méthodes qui fonctionnent pr s'en débarrasser ?

Tout le monde cherche et on en est un peu aux recettes de cuisine : la citronnelle, le papier tue-mouche qu'on accroche sous la table du jardin, les petits ventilateurs, le marc de café qu'on fait brûler, la raquette électrique, l'insecticide -question délicate pour l'environnement. La ville de Montauban mène régulièrement des opérations de démoustication mais qui coûte chère et ne sont pas si efficaces que cela, c'est un véhicule équipé de canon qui projette un produit sensé être bio pour contrôler la population de moustiques. Mais soit vous êtes bio, soit vous êtes efficace.

Avec le réchauffement climatique, notre région est de plus en plus exposée aux moustiques. L'an dernier pour la première fois, deux foyers de dengue autochtone (des personnes qui n'ont pas voyagé) ont été enregistrés en Haute-Garonne et dans le Tarn et Garonne. Le moustique transmet de plus en plus de maladies ?

J'ai discuté avec beaucoup de spécialistes, des scientifiques français et internationaux, notamment à l'Institut Pasteur, et ils sont inquiets. En tous cas, ils surveillent. Parce que des maladies que l'on croyait tropicales, circonscrites à l'outre-mer ou des pays d'Afrique, d'Asie sont en train d'arriver. Et on ne développe plus la dengue au cours d'un voyage à l'étranger, on contracte la maladie sur le territoire métropolitain et le moustique est vecteur. On parle de dengue mais peut-être un jour il y aura des résurgences de paludisme. L'enquête de Pierre Carrey est suivie d'un entretien avec le docteur Renaud Piarroux, spécialiste des épidémies.