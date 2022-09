Comment le secteur de l'aide à la personne tente de séduire pour attirer de nouveaux employés

Il suffit d'aller faire un tour sur le site internet de Pôle Emploi pour s'en rendre compte, le secteur de l'aide à la personne recrute à tours de bras. Ou plutôt, en manque cruellement. 634 postes à pourvoir à Montpellier quand on tape simplement "aide à domicile" dans la barre de recherche. Alors face à cette pénurie de main d'oeuvre, les entreprises spécialisées tentent de se démarquer pour attirer chez elles les rares candidats.

L'APEF, qui a besoin de 140 nouveaux salariés dans l'Hérault, et entre 20 et 40 dans son agence montpelliéraine, essaie donc de se démarquer d'un point de vue financier pour attirer et contourner la problématique d'un salaire au SMIC, jugé trop bas pour un travail éprouvant physiquement et psychologiquement.

Déplacements domicile-travail limités

"On rémunère un peu mieux les indemnités kilométriques, en payant des heures d'expertise. C'est une prime de 150 à 350 € à la fin de l'année, sur des heures pas travaillées. On participe aussi forfait téléphonique. ça représente une centaine d'euros en plus chaque mois", explique Anissa Belarbi, responsable d'agence de l'APEF à Montpellier.

L'une des autres initiatives, c'est de limiter les déplacements domicile-travail pour les salariés. "Les clients de nos intervenants sont assez proches les uns des autres. On n'a aucun client pour une intervenante qui se passer de plus de quatre kilomètres entre les deux adresses", précise-t-elle.

Des idées qui doivent permettre aux rares postulants de choisir l'APEF. Une sorte d'opération séduction parce que la demande dans le secteur est si forte, que le dernier mot revient maintenant aux candidats.

Un investissement financier par la société O2

De son côté, la société O2 recrute 6 000 personnes en CDI dans le domaine de l'aide à la personne en France, dont 61 dans l'Hérault. Notamment à Montpellier, Gignac, Béziers et Lattes. Sur des postes d'aide ménagère, de soutien scolaire, de garde d'enfant ou encore d'auxiliaire de vie. Face aux difficultés de recrutement, elle a investi 7 millions d'euros pour rendre ces métiers plus attractifs.

"Il y a eu jusqu'à 10 % d'augmentation du Smic pour les auxiliaires de vie et les gardes d'enfants. Le remboursement au kilomètre est passé de 0,40 € à 0,43 €. Il y a aussi une augmentation qui va jusqu'à 50 % de la prime d'ancienneté et la mise en place de tickets restaurant", explique Agnès de Gallier de Saint Sauveur, directrice de zone pour l'Occitanie pour la société O2.