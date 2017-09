Comment les chiens guides changent complètement la vie des aveugles et malvoyants

À l'occasion de la semaine des chiens guides d'aveugles, rencontre avec deux tandems : Yann à Saint-Étienne et David à Saint-Just-Saint-Rambert. L'association des chiens guides ira à la rencontre du public samedi, place Albert-Thomas à Saint-Étienne.

ette semaine, l'association des chiens guides d'aveugles met en avant son travail de formation et de placement de ces animaux qui permettent à des personnes aveugles et malvoyantes d'aborder la vie autrement.

Avant je devais partir une demi-heure plus tôt pour avoir de trouver la bonne porte

David a 28 ans. Il vit à Saint-Just-Saint-Rambert et avec If, son labrador coupé golden, il peut marcher vite et faire plus facilement ce qu'il a envie, sans stress. "Quand je me baladais seulement avec ma canne, je partais une demi-heure plus tôt pour être sûr d'arriver à l'heure, pour avoir le temps de chercher et de trouver la bonne porte", se souvient le jeune homme qui ne voit quasiment plus rien, si ce n'est un peu de lumière. Plus de confiance et de liberté aussi pour Yann, 40 ans, qui habite sur Saint-Étienne. "Ça a changé ma vie, nous explique-t-il, en caressant Give Me. Je peux enfin sortir le soir, sans peur d'un poteau, d'un trou ou encore d'un volet ouvert ; la chienne va le voir". Il y a six ans, le diagnostic des médecins est tombé : rétinite pigmentaire. "Je ne vois rien sur les côtés, il me reste un peu de vue centrale", précise Yann, qui chausse des lunettes surtout pour protéger ses yeux.

David et son labrador coupé golden, If. © Radio France - ER

D'abord une famille d'accueil et deux ans de dressage

Le placement des chiens prend plusieurs mois. L'association s'assure que la personne en demande est autonome dans ses déplacements et qu'elle a réellement l'envie de s'occuper d'un animal, qui est certes un chien de travail mais aussi un animal de compagnie. L'attribution se fait notamment après observation du duo lors d'un stage de trois jours, l'occasion d'une rencontre en présence de l'association et d'une psychologue. Il faut que ça colle, notamment en terme de tempéraments et de vitesses de marche.

C'est gratuit pour la personne déficiente. En revanche, il faut environ 20 000 euros pour former le chien à cette mission d'accompagnement. La préparation commence dès la sortie de l'élevage, dans une famille qui accueillera l'animal pendant deux ans. Elle est notamment chargée de sociabiliser le labrador, de l'emmener par exemple dans tous les lieux où son maître sera susceptible d'aller afin qu'il n'aie plus aucune crainte par la suite. Puis vient progressivement le dressage au sein d'une école puis à l'âge de 15 mois l'apprentissage de son futur travail de guide. L'école de l'association régionale est basée dans l'Ain, à Misérieux. L'association recherche d'ailleurs des familles d'accueil. Foyers qui peuvent parfois adopter le chien qu'ils avaient accueilli quand l'animal prend sa retraite, à l'issue de dix ans de service.

Rencontre avec les tandems Yann + Give Me et David + If Copier

Les chiens sont placés après deux ans de formation. Copier

L'association recherche des familles d'accueil

Recherche familles d'accueil, Valentine Valentin de l'association des chiens guides de Lyon et du centre est. Copier

Actuellement huit chiens guides d'aveugles sont placés dans la Loire et une centaine au total dans les départements gérés par l'association des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre Est. Elle sera avec des maîtres et des chiens ce samedi 23 septembre, place Albert Thomas à Saint-Étienne de 9 heures à 13 heures.