Comment les chômeurs de Toulouse accueillent le durcissement des règles de Pôle Emploi

Toulouse, France

Le décret publié le 30 décembre dernier au journal officiel met en place des sanctions à l'encontre des chômeurs qui vont parfois plus loin que ce que le gouvernement avait annoncé initialement et la pilule a du mal à passer pour les syndicats.

Double peine

Les demandeurs d'emploi qui ratent un rendez-vous sans raison valable et justifiée sont radiés un mois d'après le texte du décret, alors qu'il était question de 15 jours au départ au moment du vote de la réforme "avenir professionnel". Mais surtout, ce qui fait bondir les syndicats, c'est que dès le 2ème rendez-vous raté, c'est 2 mois de radiation et la suppression des allocations. "C'est la double peine" estime Sylvie Cayron, de la CGT Pôle Emploi Midi-Pyrénées. Jusqu'ici les allocs étaient suspendues et le demandeur d'emploi pouvait les récupérer à l'issue de la période de radiation, "aujourd'hui elles sont perdues et ça peut être dramatique pour certains" explique la syndicaliste.

Chez les demandeurs d'emplois, cette nouveauté a du mal à passer, car aujourd'hui déjà tout est très compliqué quand on rate un rendez-vous avec son conseiller. Icham, un Toulousain au chômage depuis un an raconte : "cet automne, j'avais un rendez-vous à 10h et à 9h j'ai fait une crise d'épilepsie. Je n'ai pas pu aller au rendez-vous. On m'a radié". Après avoir apporté les justificatifs, cet homme a fini par être réinscrit et a pu retrouver ses droits avec un décalage dans le temps.

Refus des offres et changement de règle

L'autre mesure qui choque les syndicats, c'est le durcissement des règles pour les chômeurs qui refusent deux offres raisonnables d'emploi. Les chômeurs n'avaient déjà plus le droit de refuser deux offres raisonnables de suite depuis plusieurs mois, mais les règles ont changé explique Frédéric Morlot, du syndicat SNU-FSU Midi-Pyrénées. D'après lui, avant on prenait en compte le niveau de revenu de la personne sur son ancien poste pour définir ce qui était une offre raisonnable. Aujourd'hui, le niveau de salaire a été gommé. Et il le déplore.

Frédéric Morlot, délégué syndicat SNU FSU Pôle Emploi Midi-Pyrénées Copier

Maintenant on parle du niveau de salaire normalement pratiqué dans la région. Pour nous, il y a une négation de l'expérience. Quelqu'un qui travaillait dans l'informatique, qui occupait pendant 8 ans un poste et qui était à 3000 euros de salaire, va devoir accepter un poste à 2000 euros.

Et si ce demandeur d'emploi refuse deux offres, son allocation sera supprimée et non pas suspendue. La sanction devient beaucoup plus lourde. Et ça met en colère la plupart des demandeurs d'emploi. Nassi qui a déjà refusé une offre dans la petite enfance estime que : "on fait la guerre aux chômeurs au lieu de faire la guerre à ceux qui touchent des millions et des milliards !"

Marie, une jeune femme d'une trentaine d'années, elle, regrette surtout qu'on parle de sanction alors que "le fond du problème, c'est le manque d'offres à pôle emploi".