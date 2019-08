Comment les éleveurs de moutons font face à la baisse de la consommation de viande ?

Des ovinpiades ont eu lieu dimanche à Viscomtat dans le Puy-de-Dôme à côté de Noirétable (Loire). Les éleveurs ont pu exposer leurs plus belles bêtes, participer à des épreuves mais aussi évoquer les problématiques actuelles du métier : le loup et le changement des habitudes alimentaires.

Les éleveurs de moutons du Puy-de-Dôme et de la Loire se sont rencontrés à Viscomtat pour des Ovinpiades

Viscomtat, France

Comment continuer à élever des moutons avec le retour du loup et l'essor des régimes diminuant la viande ? C'est la question que se posent beaucoup d'éleveurs présents aux ovinpiades dimanche à Viscomtat.

Une démonstration de différentes races ovines, un quiz ou encore une tombola ont été organisés pour mettre en valeur l'élevage ovin. Aujourd'hui, les éleveurs misent sur la qualité du produit pour satisfaire les consommateurs et en conquérir d'autres.

Différentes races ovines étaient exposées dimanche à Viscomtat © Radio France - Diane Sprimont

Proximité, traçabilité et qualité

Thierry Orcière, président de la coopérative Coop'Agneaux constate que ses clients sont plus exigeants, "plus de 60% de nos agneaux sont étiquetés Label Rouge. C'est nécessaire maintenant, on voit bien que le consommateur recherche la qualité, c'est aussi une plus-value pour l'éleveur."

Stéphane Maret, éleveur de 400 brebis à Vollore-Ville (Puy-de-Dôme), a volontairement ouvert un magasin de vente directe. Le retour du succès des produits locaux est son fonds de commerce, "les gens se rendent finalement compte que les éleveurs à côté de chez eux font un produit de qualité et avec un impact carbone réduit."

Les jeunes générations mangent beaucoup moins de moutons, les éleveurs produisent une viande moins forte pour les conquérir © Radio France - Diane Sprimont

Autre exigence des consommateurs : le goût. L'agneau déserte la cuisine des moins de cinquante ans en moyenne. Une des raisons est son goût très fort, "il faut _rajeunir l'image de la viande d'agneau_, on a un cahier des charges qui permet de lui donner un goût moins fort : l'agneau doit être abattu maximum à 150 jours", précise Thierry Orcière.

La peur du loup

Denis Tamain, éleveur de 350 brebis à Noirétable et maire de cette commune, a acheté un couple de patou, des grands chiens de bergers, afin de protéger ses bêtes. Lui et son fils, qui élève également des brebis, se préparent à l'arrivée du loup dans leur secteur.

Denis Tamain élève 350 brebis à Noirétable, il s'inquiète du retour du loup Copier

En mars 2018, un loup a été repéré pour la première fois dans la Loire.