Comment les plus de 55 ans se voient-ils vieillir ?

Le journal la Croix publie mercredi un nouveau baromètre inédit mesurant les aspirations des plus de 55 ans. Pour la première fois, 4.000 d'entre eux livrent sans tabou leur vision de leur vie sociale, familiale et même de leur vie amoureuse. Bonne nouvelle : plus on vieillit, plus on est heureux.