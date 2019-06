Comment les grandes surfaces se préparent-elles à la canicule ?

Châteauroux, France

Des vendeurs terminent d'installer des piles de climatiseurs et de ventilateurs. Les piscines pour enfants ont fait leur apparition en tête de gondole. En caisse, les chariots se suivent et se ressemblent : des packs d'eau, des sacs de charbon, de la crème solaire... Pas de doute, la canicule est annoncée en Berry. Selon météo France, il faut s'attendre à des températures dépassant les 30°c à compter de ce weekend et au moins jusqu'à jeudi.

"Dès que les médias commencent à parler d'une alerte grosse chaleur, nous renforçons nos commandes sur certains rayons pour ne pas être pris de court" explique Thomas Jost, le responsable ressources humaines du magasin Carrefour à Châteauroux.

En premier lieu : le rayon des eaux minérales...

"Sur certaines marques très populaires, _on peut passer jusque 20 à 25 palettes par jour_, assure Thomas Jost. On attend des camions remplis de palettes d'eau qui doivent venir nous livrer... On revoit aussi les stocks de crème solaire, de brumisateurs et évidemment de ventilateurs et climatiseurs"

Plus anecdotique mais pourtant tout aussi pragmatique, les rayons de fruits et légumes d'été, type melon ou pastèque par exemple, sont eux aussi très largement achalandés en prévision des grosses chaleurs.