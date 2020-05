Comment les Landais vivent-ils le confinement ?

Les mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars 2020 touchent de façon différenciée les populations, selon le type de logement qu’elles occupent ou la composition de leur ménage. Département par département, l’Insee a rassemblé différents indicateurs à l’échelle locale pour éclairer les phénomènes liés à la sur-occupation des logements, et à la spécificité des ménages concernés (familles monoparentales, enfants en bas âge, personnes seules..)

Dans les Landes, la situation est moins défavorable que dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine.

Le lieu du confinement

Une majorité de Landais (62.4%) vit en maison dans des zones qualifiées de peu dense voire très peu dense. De quoi vivre le confinement un peu plus sereinement. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour les familles landaises d'au moins quatre personnes et vivant en appartement puisque le logement est très souvent un trois ou quatre pièces. 16% de Landais, plus de 63 000 personnes, vivent en appartement, contre 20% à l'échelle régionale.

En France, cinq millions de personnes vivent dans un logement trop petit par rapport à la taille du ménage. Dans les Landes, au sens de l'Insee, 2 900 logements sont sur-occupés, une situation qui concerne 10 500 personnes, selon le dernier recensement de l'Insee en 2016. Soit environ de 2.5% de la population du département, contre plus de 8% à l'échelle de la France.

La composition du foyer

Dans les Landes, 80 600 jeunes âgés de moins de 18 ans sont concernés par le confinement. 18% vivent dans une famille monoparentale et parfois la continuité pédagogique peut s'avérer plus difficile, quand le parent n'a aucun diplôme relève l'Insee. Plus de 18% de Landais entre 6 et 17 ans sont dans ce cas.

Les personnes seules

Depuis le début du confinement, on a aussi beaucoup parlé des personnes isolées, souvent âgées. Dans les Landes, elles sont 16 700 à avoir plus de 75 ans et plus de 14% d'entre elles vivent avec le minimum vieillesse (soit 2 400 personnes).

Quant aux personnes handicapées, recensées avec l'allocation adultes handicapés, elles sont environ 5 000.

►►► Pour aller plus loin : https://insee.fr/fr/statistiques/4478843?sommaire=4476925#consulter-sommaire