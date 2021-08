Comment les opposants au pass sanitaire s'organisent à partir de ce lundi ?

"C'est peut-être une opportunité de vivre autrement". Voilà comment réagit Camille, manifestante croisée dans les rues de Toulouse samedi. L'étudiante en naturopathie, opposée au pass sanitaire, n'est pas vaccinée. "C'est sûr que ça ne me fait pas plaisir car j'adore aller au restaurant, aller au cinéma, mais s'il faut passer par là pour résister, alors je vivrai autrement.

Alexandre est lui aussi contrarié par ce pass sanitaire. Il envisage de multiplier les tests. "J'en ferai un par semaine, prévoit le jeune homme. Et puis en 48 heures, je ferai tout ce que j'ai à faire : restau, cinéma, soirées entre potes. Si je regarde le bon côté des choses, je serai pleinement conscient de ma liberté pendant 48h ! Je vais faire un max de chose pendant ce temps là"

"Je ferai un test si mes filles ont envie de faire quelque chose, je ne veux pas les priver. Mais l'idée, c'est d'aller dans des lieux où on ne demande pas le pass", explique de son côté Claire, maman de deux petites filles.

"Je me priverai le temps qu'il faut"

Dans le cortège toulousain samedi, on trouvait aussi Nadine, soignante dans un Ephad. Elle est farouchement opposée au vaccin et n'a pas peur de perdre son emploi. "Il faut avoir des priorités dans la vie, la mienne c'est ma santé", explique-t-elle, estimant que le vaccin serait un danger contre le Covid pour elle.

En attendant, "je pourrai me priver le temps qu'il faut" de cinéma et de restaurant. "On peut regarder un film sur Netflix, et puis pour le restaurant vous commandez des aliments différents de d'habitude et puis vous cuisiner chez vous et vous inviter les gens chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant pour vous faire plaisir."