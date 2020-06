Comment les troupes de montagne ont-elles participé à l'opération Résilience en Dauphiné ?

Le capitaine Alexis a commandé des opération "résilience" en Isère et en Drôme pendant la période du confinement, et même après. Il nous raconte, dans cette semaine de la Saint-Bernard, (saint-patron des troupes de montagne) comment tout ça s'est organisé depuis le mois de mars.

La mission Résilience est désormais terminée sur le territoire de l'Isère. Les troupes de montagne y ont largement participé. Notamment le 7e Bataillon de Chasseurs Alpins (7e BCA, basé à Varces). Sous la direction du capitaine Alexis, le but était de transporter des stocks et du matériel, de fournir les populations et les professions dans le besoin, et de défendre des stocks stratégiques, comme les masques.

Ennemi invisible

Drôle de combat, contre un ennemi invisible à l’œil nu. Alors que la population avait pour consigne de ne pas sortir de chez elle, l'armée était là. Et si le "nous sommes en guerre" du Président de la République n'a pas signifié la même chose pour tout le monde, cette phrase a bel et bien résonné dans l'oreille des soldats.

Toute cette semaine, France Bleu Isère a rendu hommage aux troupes de montagne, avant la Saint-Bernard (la fête du saint-patron des troupes de montagne). Retour, donc sur cet épisode si particulier, mais qui a vu l'armée au plus près de la population, et à son service, de manière très concrète.

Les 80 ans de l'armée invaincue, épisode 5/5 : hommage aux soldats de montagne sur le terrain pendant l'opération Résilience Copier

France Bleu Isère : Quel type de matériel avez-vous distribué ou protégé ?

Capitaine Alexis, du 7e BCA : Sur le département de l'Isère, nous stockions la plupart des produits sanitaires tels que les masques chirurgicaux, les masques FFP2 ; mais également tout ce qui est blouses, sur-blouses, gel hydroalcoolique, gants. Et ce sont les produits sanitaires que nous distribuions pour les établissements demandeurs, les EHPAD, et les populations en nécessité.

Quand une population voit son armée déployée, elle réagit comment ?

Depuis le déclenchement de l'opération sentinelle, en 2015, c'est forcément quelque chose devenu courant pour les français et pendant la crise sanitaire et le confinement, eh bien il y avait assez peu de français dans les rues. Les rues étaient clairsemées et notre liberté d'action était maximale.

Défendre des stocks de masques, vous vous attendiez à faire ça dans votre carrière ?

Je vous avoue que depuis mon engagement (14 ans de service !), ne pas savoir ce sur quoi je vais être engagé, ça reste la beauté de cet engagement-là. Et pouvoir répondre à n'importe quelle demande de la part de l'État en fonction des différentes crises auxquelles nous sommes confrontés. Il y a quelques années, nous n'aurions pas imaginé être engagés en Centrafrique ou au Mali, mais ça fait partie de notre métier, de notre engagement, de militaires, de chasseurs alpins en particulier, de répondre aux besoins de la Nation.

Le déconfinement vous a amené encore plus de travail ?

De manière surprenante, c'est lors du début du déconfinement que nous avons eu le plus de distribution de produits sanitaires à effectuer sur l'Isère et sur la Drôme. En terme de volumes, on était vraiment à des millions de masques et de gels hydroalcooliques. Pour les différents acteurs, soit en terme d'éducation, avec la réouverture des école. Soit en terme de santé, avec la réouverture des kinés, des ostéopathes, des opticiens, qui ont eu besoin d'être approvisionnés en masques et c'est la raison pour laquelle nous avions beaucoup de travail en logistique au moment du déconfinement.