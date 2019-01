Comment lutter contre les dépôts sauvages de déchets dans l'Yonne ?

yonne

Les dépôts de déchets sauvages, difficile d'y échapper quand on se promène dans la nature. Camille et Floriane font partie du collectif "la belle au bois d'ordures" . Il s'agit de cinq artistes de l'Yonne qui ont pour objectif de dénoncer les dépôts sauvages en réalisant des photos au milieu des ordures pour choquer et sensibiliser. Nous avons rencontré Camille et Floriane près d'une décharge sauvage au sud d'Auxerre. " Et bien déjà 6 ou 7 bouteilles de gaz, des gobelet en plastique, une prote, des pneus. Pourquoi allez à la déchetterie qui est juste à côté , alors qu'on peut déposer tout ça en pleine nature. Il y a cinq mètres entre le dépôt d'ordure qu'on voit ici et un champ qui est censé nourrir la population."

Des photos artistiques au milieux des ordures

Alors pour réveiller les consciences, des photos artistiques sont réalisées au milieu des ordures. Camille alias Epona allongée dans une rivière au milieux d'un sac poubelle et d'un vieux pneu . c'est Floriane qui tient l'appareil. "Les gens n'osent pas dire que la photo est belle. Mais avec la mise en scène, on réalise un tableau. D'un côté Epona, sublime, et de l'autre côté on a une image percutante."

Le collectif "la belle au bois d'ordures" réalise des photos artistiques de cette pollution. Objectif, sensibiliser le grand public. - La belle au bois d'ordures

Des photos qui ont déjà touché une quarantaine de bénévoles lors d'une opération de ramassage de déchets sauvages en décembre à Vincelles.

Le collectif en espère davantage lors d'une prochaine opération prévue au mois de mars.

Deux membres du collectif "la belle au bois d'ordures" devant une décharche sauvage en pleine nature au sud d'Auxerre © Radio France - Damien Robine

A Sens, une brigade verte traque les dépôts sauvages

A Sens on a semble -t-il trouvé la parade pour lutter contre les dépots sauvages au centre ville et dans les quartiers. En 3 ans, les points noirs ont quasiment tous disparus selon Paul Antoine de Carville adjoint au maire de Sens . C'est grâce à la mise en place d'une brigade verte chargée de la propreté. "Elle est composée de deux agents qui ont la possibilité de sanctionner en cas d'abus. Les agents peuvent relever les identités et transmettre le signalement au procureur. Nous avons fait un travail durant trois ans qui a porté ses fruits. On n'a plus de gros dépots sauvages, maintenant on va s'attaquer au chewing-gum gum et aux mégots de cigarettes."

Sachez que vous risquez 75 euros d'amende si vous jetez une simple poubelle dans la nature, 1 500 euros en cas de dépôt depuis un véhicule. Et s'il s'agit de déchets professionnels, cela peut atteindre 75 000 euros d'amende et une peine de 2 ans de prison.

