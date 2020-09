Comment manger sain et engagé ?

Églantine Éméyé a reçu dans son émission, C'est déjà demain, Lila Djeddi, auteure de "Cantine Vagabonde, manifeste pour une petite cuisine engagée", pour nous aider à devenir des "mangeurs engagés".

Avec le confinement et les vacances d'été, nous avons été nombreux à cuisiner autrement avec des produits frais. Avec la rentrée et la reprise du travail, manger sainement semble plus compliqué.

Comment faire pour manger de manière engagée et de bonne qualité ?

Lila Djeddi, auteure de "Cantine Vagabonde, manifeste pour une petite cuisine engagée", nous livre ses conseils dans C'est déjà demain et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas compliqué de devenir un "mangeur engagé".

Petit rappel : manger de manière engagée c'est manger bio, local et des fruits et légumes de saison.

Vous vous dites : mais où vais-je trouver ces produits ? Il existe partout en France ce qu'on appelle des AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) qui proposent toutes les semaines des paniers avec des fruits et légumes en provenance directe des producteurs.

Le panier d'une AMAP : de la fourche à la fourchette

Quand on s'inscrit dans une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), on s'engage à récupérer un panier toutes les semaines.

Un panier d'AMAP pour manger plus sainement et local © Getty

Lila Djeddi nous donne son secret pour gagner du temps le soir quand on doit préparer le repas.

Cuisiner pour se retrouver ensemble

Il suffit de s'organiser seul ou en famille pour cuisiner et préparer en amont les repas de la semaine. C'est ce qu'on appelle le "batch cooking", cette méthode qui consiste à préparer le week-end les aliments de base pour ses repas de la semaine. Ainsi, tous les soirs, quand on rentre du travail, on a tout au plus dix minutes de travail pour cuisiner et préparer le repas de la famille.

Cuisiner est une activité qui permet de partager du plaisir ensemble © Getty - Catherine Falls Commercial

L'avantage de cette méthode quand on a une famille est que tout le monde peut y participer et ainsi prendre du plaisir de se retrouver ensemble autour d'une activité commune. Les enfants peuvent ainsi découvrir les légumes, les fruits, le monde végétal en général.

à réécouter Connaissez vous le Batch cooking ?On en parle sur France bleu Alsace

Est-ce que ça coûte plus cher de manger sainement ?

Pour quatre personnes, il faut compter environ 20 euros par panier et par semaine. Un seul panier de légumes suffit pour la semaine. Les prix sont plus bas que dans la grande distribution parce qu'il faut comprendre que l'AMAP sort complètement du marché actuel de l'alimentation et n'est pas du tout tributaire des lois du marché.

Prendre le temps pour bien faire ses courses

A priori, ça prend plus de temps. Tout est une question d'organisation. Est-ce que mieux manger ne mérite pas ce petit effort ? Pensons à notre santé et au respect de la planète.

Il faut revoir un peu sa façon de s'approvisionner. C'est-à-dire que quand on va au supermarché, on est dans la consommation, on est consommateur. Quand on va dans une AMAP, on est plutôt mangeur éclairé, citoyen, "mangeur engagé".