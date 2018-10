Comment mieux prendre soin de nos aînés ? Comment s'adapter au grand âge et maintenir l'autonomie le plus longtemps possible ? Le ministère de la Santé et des Solidarités compte présenter un projet de loi sur le grand âge et l’autonomie en 2019. Pour nourrir ce projet, le ministère veut recueillir l'avis des Français.

Donnez vos idées et votez pour celles des autres sur francebleu.fr

Avec la plateforme citoyenne indépendante Make.org, le ministère de la Santé et des Solidarités lance donc, du 1er octobre au 1er décembre 2018, une grande consultation publique intitulée "Pour nos aînés". Via le module ci-dessous, donnez vos idées sur la question et votez pour les propositions faites par les autres citoyens. Tout le monde peut donc participer à cette consultation, mais aussi être informé de ses résultats.

Les personnes âgées qui vivent à leur domicile, mais aussi dans des établissements comme les maisons de retraite seront fortement encouragées à participer à la consultation.

Avec les résultats, des idées pour le projet de loi

Le ministère prendra donc en compte vos idées et vos propositions pour nourrir son projet de loi. Les propositions citoyennes seront classés en groupe d'idées. Les votes des Français sur chaque proposition feront apparaître les priorités du plan grand âge. Ainsi, plus la participation sera forte, plus les priorités des citoyens seront claires.

Associations et entreprises partenaires de la consultation

Autour de cette consultation, une vingtaine d'associations, mais aussi des entreprises et des médias s'engagent à mener des actions issues des idées émises par la plateforme, et ceci pendant trois ans.