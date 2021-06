Comment mieux sécuriser les berges du Salagou ?

La petite commune de Liausson possède la plus grande partie des berges du lac du Salagou accessibles au public. Elle vient de signer une convention pour permettre à la police municipale de Clermont-l'Hérault de patrouiller sur son territoire afin de lutter contre les incivilités.

La saison estivale approche dans l'Hérault et ses nombreux touristes avec. L'affluence est déjà forte autour du lac du Salagou et ce n'est pas sans poser des problèmes à Liausson. La petite commune de 170 habitants possède sur son territoire la plus grande partie des berges accessibles. Mais en l'absence de police municipale, elle n'a aucun moyen de contrôler ce qui se passe au bord du lac ou de lutter contre les incivilités. La commune vient donc de signer une convention avec Clermont-l'Hérault pour permettre à la police de cette dernière de patrouiller sur le territoire de Liausson.

"On est envahi." Alain Soulayrol ne mâche pas ses mots. Le maire de Liausson n'a rien contre les "utilisateurs" du lac du Salagou comme il dit. Mais les incivilités se multiplient et l'ambiance dans le village devient pesante. "Quand vous avez pendant tout un week-end une rave party à 500 mètres des habitations, c'est dérangeant. Je n'ai rien contre ces gens là mais ce n'est pas possible", racontre-t-il.

"Respectez la nature"

En plus de cela, il n'est pas rare de trouver des boîtes de conserve sur les berges, des camping car garés n'importe où. Le maire de Liausson sait qu'il ne pourra pas empêcher les touristes ou promeneurs de venir au Salagou. Il demande davantage de respect de la nature : "il faudrait que les gens se disent que la nature n'est pas à leur service. Ce sont eux qui sont à son service. La nature nous tolère, respectons-là".

"Un jour j'ai découvert un petit genévrier qui poussait dans les rochers. Je me suis dis qu'il allait être arraché dans les prochaines semaines. Ça n'a pas loupé, il a été coupé pour faire du feu. Ce jours là, j'ai eu mal au cœur"

Vers une police du Salagou ?

C'est l'une des propositions du maire de Liausson. Alain Soulayrol est favorable à la mise en place d'une police dédiée à 100% à la sécurisation du lac du Salagou. "Si on veut conserver la qualité du site et au regard de l'augmentation de la fréquentation, nous allons y arriver vers cette solution. Parce que là nous faisons de la prévention et de la répression sans trop en faire", regrette la maire de Liausson.