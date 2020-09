Comment organiser sa vie pour un télétravail efficace ?

Dans "C'est déjà demain", le nouveau rendez-vous de France Bleu animé par Églantine Éméyé entre 15 et 16 heures, Jean-Philippe Matz, psychologue du travail, nous donne ses conseils pour organiser au mieux son travail à la maison.

Depuis quelques temps, nous vivons une drôle de vie avec le travail qui s'invite à la maison. Le télétravail s'est imposé à nous de façon inattendue et un peu désordonnée. Le psychologue du travail, Jean-Philippe Matz, nous aide à y voir plus clair pour être efficace et travailler de façon apaisée.

Il ne faut pas oublier qu'il y a un "travail" dans cette terminologie. Donc, l’employeur est aussi en droit d'attendre de vous une performance certaine, idem que si vous étiez sur site

En théorie, il faudrait s'imposer des horaires précis comme au bureau, du style de 9 heures à midi puis pause déjeuner, mais on sait que dans la pratique cette organisation horaire est beaucoup moins rigide en "présentiel". Malgré tout, il faut essayer de garder un certain rythme des horaires de travail convenus. Un temps de présence permettant d'être disponible et joignable par ses collègues et ses responsables.

Mais alors, comment concilier efficacement télétravail et vie privée ?

Composer avec sa famille

Il est nécessaire d'imposer une organisation à domicile de manière à ce que chacun puisse vaquer à ses occupations.

Comment concilier vie de famille et télétravail ? © Getty - Justin Paget

Mais alors, comment s'organiser quand les enfants sont à domicile ? Faut-il harmoniser nos horaires de travail avec le rythme de vie des enfants ?

La réponse est d'adapter son rythme à celui qu'ils peuvent avoir à l'école. Cette gestion n'est pas forcément très simple mais il faut faire preuve de flexibilité. Par exemple, si vous avez l'habitude de commencer à travailler à 9 heures sur site, essayez de commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard quand vous êtes à la maison.

Cette organisation marche également avec les activités de son conjoint.

Ce n'est pas plus simple quand on vit seul

Là aussi, il faut s'imposer des horaires très stricts et un cadre de travail qui est suffisamment rigoureux car quand on est seul, les tentations peuvent être très importantes. Qu'on ait une famille autour de soi ou bien des amis, de nombreux stimuli peuvent perturber le salarié qui vit seul.

En résumé, la discipline et l'organisation sont les maîtres-mots pour un télétravail réussi.