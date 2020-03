Coronavirus : comment parler de la maladie à vos enfants ?

L'épidémie de coronavirus gagne de plus en plus la France. Dans ces conditions, ce n'est pas évident de parler de cette maladie à vos enfants. Il faut arriver à trouver le ton juste.

Les enfants ne sont pas les plus vulnérables au coronavirus, loin de là, mais sûrement ceux qui se posent le plus de questions. Pas toujours facile donc de répondre à leurs interrogations, surtout celles des plus petits.

En-dessous d'un certain âge, il ne faut pas nécessairement tout leur dire au sujet de la maladie, mais simplement les rassurer en cas de questions, ou bien si un camarade de classe est placé en confinement ou même en quarantaine.

Lutter contre les fausses infos

Chez les enfants plus âgés, par exemple ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, il faut les accompagner et les aider à démêler les fausses informations qu'ils peuvent trouver sur Internet. L'idée est d'éviter la psychose inutile.

Rappeler les bons gestes

Quelque soit l'âge des enfants, il faut bien entendu leur rappeler les gestes barrières, comme d'éternuer dans son coude et de se laver les mains régulièrement.

Car même si les enfants sont moins contaminés que les adultes, et que le coronavirus présente chez les plus jeunes des symptômes souvent bénins, ils peuvent être des porteurs sains.

En clair, des personnes malades sans le savoir, qui peuvent infecter leur entourage. Par exemple, les grands-parents, c'est pour cette raison que le gouvernement recommande la plus grande vigilance au contact des personnes âgées.