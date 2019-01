Comment participer au grand débat national dans le Nord Pas-de-Calais ?

C'est la réponse d'Emmanuel Macron aux revendications des gilets jaunes : le grand débat national veut permettre à chacun de participer ou d'organiser des réunions près de chez lui. Pour cela, les élus sont appelés à faciliter l'organisation et des outils ont été mis en place.

Vous souhaitez participer au grand débat national organisé par le gouvernement ? Votre principale source d'informations sera le site internet : granddebat.fr . Il permet de trouver une réunion prévue près de chez soi grâce à un outil de recherche par thème, mais aussi avec une carte. Si vous êtes vous-même organisateur d'une réunion, c'est donc aussi sur ce site qu'il est possible de la signaler pour inciter les personnes à participer. Il suffit pour cela de s'inscrire et de remplir un formulaire en précisant le sujet de discussion choisi, le lieu ou encore les horaires. Des fiches pratiques sont aussi à la disposition de chacun.

Concernant les lieux où organiser ces réunions, les collectivités ont été incitées à mettre des salles à disposition, dans les mairies par exemple, ou bien des locaux appartenant des assocations. Il est donc conseillé de se rapprocher de sa commune.

Deux coordonateurs régionaux

Pour vous aider, deux coordonateurs départementaux ont été nommés par les préfets : Jacques Vernier, l'ancien maire de Douai pour le Nord; et le directeur de cabinet du préfet, Alain Bessaha, pour le Pas-de-Calais. Leur rôle et celui de leurs équipes sera de s'assurer que ces réunions se dérouleront dans de bonne condition et en respectant la neutralité des débats.

Ils auront aussi pour rôle de donner des conseils, de s'assurer que les remontées des propositions ont bien lieu, et éventuellement aider à trouver un lieu de réunion, voire à participer aux débats en tant qu'animateurs.

Déposez vos propositions directement

Vous avez des idées mais vous ne voulez pas organiser ou participer à une réunion ? Vous pouvez aussi déposer directement vos contributrions sur le site via un formulaire, et même les envoyer par La Poste à cette adresse : Grand débat national- BP 70 164 - 75326 Paris Cedex 07.

Enfin un numéro vert a également été mis en place : le 0800 97 11 11. Il permettra de répondre à toutes vos interrogations sur ce grand débat.