Comment participer au Téléthon les 2 et 3 décembre ?

Le lancement officiel du Téléthon a lieu ce vendredi 2 décembre à 18h40 sur France 2 avec Kev Adams le parrain, Sophie Davant, Nagui, Cyril Féraud. Le Téléthon ce sont aussi bien, entendu des milliers de manifestations, de défis et d'animations sur le terrain avec cette année des temps forts dans quatre villes de France où sont attendus plus de 200 000 bénévoles et des millions de participants : Dijon (Côte d'Or), Lorient (Morbihan), Guebwiller (Haut-Rhin) et Cassis (Bouches-du-Rhône).

Pour trouver une animation près de chez vous, la carte du Téléthon

Grâce au Téléthon, de nombreuses avancées et progrès dans la recherche ont pu avoir lieu, notamment autour de la thérapie génique. " C'était de la science-fiction il y a quelques années, et aujourd'hui on voit une multiplication des essais et des médicaments qui commencent à être reconnus par les agences de santé ", Serge Braun, directeur scientifique de l'Association française contre les myopathies invité de Bonjour Docteur avec Géraldine Mayr et Jimmy Mohamed ce vendredi à 15h.

Comment donner ?

En ligne sur le site du Téléthon

Par téléphone au 3637

Par SMS en envoyant "Don" au 92007

