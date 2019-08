Comment payer moins cher les fournitures scolaires: vos bons plans sur France Bleu Azur ?

Les courses pour la rentrée scolaire coûtent chères et pèsent sur le budget des familles. Quels sont vos bon plans pour éviter le gaspillage et payer moins cher ? Vos réactions demain mardi sur l'antenne au 04.93.82.03.04.

Nice, France

Chaque matin, France Bleu Azur met en avant un sujet d'actualité qui fait réagir, qui fait parler. En cette fin de mois d'août comment passer à côté des préparatifs pour la rentrée scolaire. Les supermarchés font le plein et les rayons consacrés aux fournitures scolaires attirent les clients. Mais tout ça coûte très cher. Alors comment faire pour payer moins et surtout pour moins gaspiller quand on sait que parfois les cahiers de l'année passée ne sont remplis qu'à moitié. Vos réactions, vos bons plans partagez-les sur France Bleu Azur, directement avec nous au 04.93.82.03.04.

