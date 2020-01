Dijon : comment recycler votre sapin de Noël ?

Dijon, France

Il est bientôt temps de vous débarrasser de votre sapin de Noël, à moins que vous n'aimiez le laisser traîner dans votre salon. À partir du lundi 06 janvier, Dijon Métropole organise une collecte des sapins en porte à porte directement sur nos trottoirs. Comment recycler votre sapin, afin qu'ils servent nos espaces verts ?

Les règles pour jeter votre sapin dans la Métropole Dijonnaise

On ne le jette pas n'importe comment. Le sapin se jette nature : s'il y a de la neige artificielle, il n'aura pas le droit au trottoir. Vous devez l'apporter dans l'une des quatre déchetteries de la Métropole. Votre cher conifère ne doit plus avoir aucune guirlande, ni aucune autre décoration, on les remet dans la boite.

Ce n'est pas la peine d'acheter un sac à sapin : dans la métropole, vous le déposez comme ça, directement sur le trottoir.

Un parcours qui permet à votre sapin de resservir

Toutes ces règles sont là pour rendre ce déchet utile. Après le ramassage, le sapin est broyé pour servir de paillage dans nos espaces verts publics. Concrètement, la mixture, du broyat, sera déposée en couches de quelques centimètres aux pieds des plantes. Cela fait du bien au sol, réduit le développement des herbes indésirables ainsi que l'arrosage. L'an dernier, 80 tonnes de sapin ont été recyclé ainsi.

Si vous voulez vous séparer de votre sapin avant le lundi 6 janvier, ou en profiter encore après la collecte, vous pouvez le déposer dans l'une des cinq déchetteries de la métropole.

à lire aussi Le sapin bourguignon de l'Élysée sera installé dans les jardins du palais début décembre

à lire aussi Dijon : le sapin de Noël déjà installé place Wilson

Dates et horaires pour déposer votre sapin sur le trottoir de votre commune