Comment réagir en cas d'incendie autour de sa maison ? Les conseils des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône

Vous habitez près d'une pinède, et un incendie encercle votre maison, comment réagir ? Les sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône vous conseillent.

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône rappellent ainsi les bons réflexes à avoir, en cas de sinistre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple, il ne faut pas fuir mais si possible rester à l'intérieur de l'habitation.

6 pompiers mobilisés pour une maison en moyenne

Faut-il fuir ou au contraire rester sur place ?

"La règle c'est ne ne partir qu'à partir du moment où les pompiers ou la gendarmerie vous ont demandé de partir. Sinon, vous vous retrouvez coincés sur les routes avec d'autres véhicules, et c'est là que vous pouvez vous faire rattraper par les flammes" Le Préfet des Bouches-du-Rhône Stéphane Bouillon

La maison de Cassis où a été organisé l'exercice des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont simulé un incendie dans une villa à Cassis. FB Provence les a suivis

"Faire rentrer les enfants, fermer portes et fenêtres, mettre un linge humide sous les portes. Se rassembler dans une pièce avec les bouteilles d'eau. Si on dispose d'un tuyau d'arrosage, le ramener si possible avec soi jusque dans la pièce. Prendre aussi une lampe torche au cas où l'électricité soit coupée, et écouter la radio" " Le Lieutenant Michel, Chef de groupe

Et si je suis randonneur, mais pris dans un feu dans les calanques ? Quels sont les réflexes essentiels ?

"Un promeneur piégé par les flammes doit se protéger les voies respiratoires, soit par un linge ou un mouchoir.. activer l'application de localisation sur son téléphone portable.. et gagner une zone incombustible, viser la mer par exemple. S'il est équipé de chaussures, se mettre sur la zone brûlée car il est rare que le feu y revienne" Le Commandant des sapeurs-pompiers Christian Medani

