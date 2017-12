Fresnes, France

Au milieu des jouets, entre les poupées et les camions en plastique, Julie Canu anime des ateliers pour Citéo (l'organisme chargé de recycler les déchets en France). Devant elle, des bacs noirs, jaunes et verts. Son but : sensibiliser les consommateurs sur le recyclage des emballages cadeaux. Un enjeu important puisque 84% des emballages du secteur sont en carton et donc parfaitement recyclables dès lors qu’ils sont bien triés.

De plus, l’an dernier, la part des emballages en carton dans le secteur du jouet et des jeux est passée de 81% à 84%. Néanmoins, si la part du carton augmente, le plastique est toujours omniprésent et dans ces cas là, savoir trier peut se révéler compliqué.

Julie Canu explique : "Si par exemple j’ai un emballage avec du carton et du plastique. Ce plastique va aller dans la poubelle des ordures ménagères pour 75% des français. D’ici 2022, tout le territoire français aura les mêmes consignes du tri mais aujourd’hui seul 25% des français, qui sont en extension de consignes de tri plastique peuvent mettre tous les emballages". Le site et l’application Citéo permet d’identifier votre zone et savoir si vous pouvez jeter les plastiques avec le carton.