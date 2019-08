Comment Le Mans essaie de réduire les îlots de chaleur en ville

Selon une étude américaine, le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Les températures augmentent, les canicules sont de plus en plus fréquentes, et les villes deviennent de véritables fournaises pour leurs habitants. En France, ça commence à changer.

Sarthe, France

Des records de températures sont tombés en cascade au mois de Juillet 2019 en France. La Sarthe n'a pas fait exception, au Mans, le thermomètre indiquait jusqu'à 41,1°C. Mais l'hexagone n'était pas seul : Selon l'Agence océanique et atmosphérique américaine NOAA, "c'était le mois le plus chaud jamais enregistré".

Et c'est dans les villes que les habitants souffrent le plus. Entre les murs en pierre, le bitume noir qui relâche la chaleur même la nuit, et le manque de végétation, difficile de respirer lors d'une canicule. Alors les mairies commencent à réfléchir à des alternatives. Illustration au Mans.

"Il faut rafraîchir la ville par des moyens naturels, reconnait le maire du Mans, Stéphane le Foll, en ce début juillet. Par le verdissement, on essaye à chaque fois qu'on fait un projet de réaménagement urbain, de mettre des arbres. Il y a des parkings, par exemple à Pontlieue, il va falloir qu’on mettre des arbres avec des houppiers, c'est à dire la partie haute de l'arbre qui puisse faire de l'ombre."

Sous les rues, il y a plein de réseaux. Et les racines des arbres c'est autant en-dessous que ce qu'on voit au-dessus" - Stéphane Le Foll

La ville du Mans a installé des arbres sur la place de la République, mais ils ne sont que dans des pots © Radio France - Louis de Bergevin

Les villes sont-elles adaptées pour accueillir plus de végétation ?

"Il ne faut pas repenser toute la ville mais il faut y penser quand on la refait, quand on la rénove, détaille le maire du Mans. Et puis il faut penser à tous les endroits où ça peut être fait rapidement."

Pour changer ça aujourd'hui, dans l'idéal, il faudrait complètement repenser les villes" - Stéphane Fougeray, paysagiste

"C'est vrai que c'est assez compliqué, reconnait Stéphane Fougeray. Il est paysagiste concepteur au CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) de la Sarthe. On ne dispose pas forcément de suffisamment de place pour planter du végétal, pourtant il a un rôle vraiment extrêmement important dans la gestion de la chaleur."

Sur une avenue plantée d'arbres, les températures descendent de deux à trois degrés. Près d'un parc c'est cinq à six degrés. Les différences sont très significatives" - Stéphane Fougeray

"En fait on travaille plus sur l'extension, sur des nouveaux quartiers, sur les zones commerciales. -Ça veut dire que les centres-villes risquent de rester comme ça. J'espère qu'on trouvera d'autres solutions notamment avec la réhabilitation des sols. Aujourd'hui on est sur des sols en enrobé la plupart du temps, mais il y a des retours en arrière qui se font."

Alors est-ce vraiment impossible de voir plus de végétaux en ville?

Oui, c'est possible, répond Stéphane Fougeray. "Mais pour ça, il faudrait peut-être adapter le gabarit des voies des véhicules qui sont extrêmement larges. Ça permettrait d'avoir des espaces un peu plus larges pour les piétons, et d'y mettre de la végétation. Pas forcément des arbres, ça peut être des plantations en pied de mur ou sur les façades des maisons, ça peut être des massifs, parce que les arbres ont des contraintes."

On ne peut pas planter des arbres partout. Et quand on en plante, il faut trouver la variété adaptée" - Stéphane Fougeray

"Par exemple le tilleul, c'est un arbre qui est plutôt en forme de boule. Il y a des arbres fastigiés qui vont avoir un port érigé, on a tous en tête le cyprès de Provence qui est presque colonnaire. Il y a des arbres adaptés. Ça fait partie des éléments de réflexion pour pouvoir planter en ville"

Planter sur le trottoir

Quand Stéphane Fougeray parle de planter au pied du mur, ça veut dire ouvrir les trottoirs. "Pas besoin forcément de grandes surfaces, 30 centimètres peuvent suffire pour pouvoir planter des végétaux."

La première adjointe à la mairie du Mans, en charge de l'enfance et de la petite enfance, Isabelle Sévère, appelle à un changement culturel : "Il faut dire aux gens : "vous pouvez semer des graines, vous pouvez demander à faire découper vos trottoirs devant chez vous pour semer, végétaliser vos rues."

Aujourd'hui, il y a des "boules à graines". De toutes petites mottes de terres avec des graines dedans et qu'on plaque devant sa façade. Là où les mauvaises herbes poussent dans un tout petit interstice au seuil de sa maison" - Isabelle Sévère, adjointe au maire du Mans.

L'élue écologiste attend du changement, déjà au Mans, mais dans toutes les communes : "Il va falloir accepter la nature en ville, la développer. Il faut que les villes soient résilientes pour amortir le choc et surtout réagir. C'est ça l'enjeu dans les années à venir."