Comment repérer les premiers signes de radicalisation de votre ado? On en a parlé à Dijon ce mardi...

Une problématique embarrassante pour notre pays: la radicalisation de certains adolescents. Si le problème n'est pas -loin s'en faut très répandu- il pose tout de même question. L'Ecole des Parents et des Éducateurs de Côte-d'Or organisait une conférence à ce sujet à la Fontaine-d'Ouche.

Nos ados face à la "jihadosphère" et à l'immense pouvoir des réseaux sociaux... C'était en quelque sorte le thème de fond de la réunion organisée ce mardi 14 mars 2017 par une association, l'Ecole des Parents et des Éducateurs de Côte-d'Or*. Une conférence à la Maison Phare de la Fontaine-d'Ouche** et à laquelle ont participé 60 professionnels de l'adolescence. A la tribune, un spécialiste, Daniel Marcelli, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et président de la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Éducateurs. A ses côtés on a débattu de divers sujets et notamment de la difficulté à repérer ces jeunes en difficultés, mal dans leur peau et attirés par le jihad.

Les parents ne doivent pas céder!

L'une des questions abordée: comment prévenir les dérives potentielles de ces gamins? La réponse de Daniel Marcelli "l'important c'est de garder le contact avec ces adolescents pour chaque parent, chaque famille et surtout éviter que le jeune s'isole, qu'il se replie, qu'il s'enferme... Quant aujourd'hui on se replie sur soit on a malheureusement dans sa chambre internet, un portable et là on se promène sur des sites qui risquent de vous conduire très rapidement dans des dérives plus ou moins graves". On peut malgré tout agir, si on repère ce mal-être très rapidement "dès que les parents se rendent compte de cette pente ils ont intérêt à ne pas céder et dire à leurs ados que c'est une situation qu'ils ne peuvent pas tolérer (...) il faut en parler très rapidement".

Comment préserver nos ados de la jihadosphère?

Cette problématique des ados attirés par la "jihadosphère" n'est pas nouvelle dans les banlieues de grandes villes comme Paris... Mais, selon l"un des participants à ce colloque, "elle semble apparaître chez nous avec quelques mois de retard dans certains quartiers comme la Fontaine d'Ouche ou les Grésilles par le biais d'associations bizarroïdes oeuvrant dans le domaine de l'alphabétisation pour soit-disant apprendre l'arabe"...

Si vous avez un jeune concerné par ces problèmes de radicalisation vous pouvez contacter le 0800 005 696, c'est le numéro de téléphone mis en place par le gouvernement. Il y a aussi un site "stop-djihadisme.gouv.fr". Par ailleurs si les difficultés de l'adolescence vous intéresse vous pouvez parcourir le livre du professeur Marcelli "Avoir la rage, du besoin de créer à l'envie de détruire" chez Albin Michel.

En savoir plus sur l'Ecole des Parents et des Éducateurs de Côte-d'Or

L'École des Parents et des Éducateurs de Côte-d'Or est une association loi 1901 reconnue "association d'éducation populaire". Elle organise des rencontres à thèmes animées par des intervenants spécialisés dans des centres de loisirs, des crèches, des centres sociaux ou encore dans des établissements scolaires de toute la Côte-d'Or. Au total il y a 50 EPE dans toute la France. Pour contacter l'EPE de Côte-d'Or, deux numéros: 03 80 43 63 96 ou 06 48 66 41 68, il y a aussi ce mel: epe21@wanadoo.fr

*l'EPE c'est une structure apolitique, aconfessionnelle, au coeur des problèmatiques familiales et qui propose depuis des décennies des actions à destination des familles, des parents et des couples de tous âges...

**la Maison Phare c'est le nouveau nom du "Centre Socio Culturel" ou de la "maison de quartier", ça a changé depuis septembre 2016 dans le cadre du rapprochement de ces structures avec les MJC...